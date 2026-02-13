الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:03 مساءً - دعم التوظيف بالدعم الجديد 4000 ريال،

يمثل دعم التوظيف خطوة هامة في تعزيز فرص العمل وتحسين الاقتصاد، تم رفع الحد الأدنى للرواتب المدعومة ليصبح 4000 ريال سعودي، هذا التحديث يتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على العديد من العاملين الذين يحتاجون إلى الدعم في الحصول على توظيف ذو رواتب أعلى، وستبدأ هذه التعديلات الجديدة في العمل اعتبارًا من 5 سبتمبر 2026، وسيتم استمرار صرف الدعم للمستفيدين الحاليين، يوجد مجموعة من الشروط المحدثة التي يجب تطبيقها على طلبات الدعم الجديدة لبرنامج دعم التوظيف، من أجل الاستفادة من هذا الدعم، يجب عليك التسجيل في منصة وزارة الموارد البشرية واختيار برنامج دعم التوظيف من بين برامج منصة هدف، يجب قراءة شروط التسجيل المتعلقة بالمنتج والموافقة عليها، بموجب هذه الشروط، لا يتجاوز مجموع الدعم المستلم 4000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية و 2000 ريال للسنة الثالثة، أو 50٪ من الأجر الشهري، بناءً على ما يكون أقل منهما.

تعتبر دعم التوظيف أحد العوامل المهمة في تعزيز فرص العمل وتحقيق النجاح المهني للأفراد، وفي أحدث التحديثات، تم رفع الحد الأدنى للرواتب المدعومة في برنامج دعم التوظيف إلى 4000 ريال، هذا التغيير يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية لتعزيز قدرات المواطنين وتشجيع الشركات على توظيفهم، تعرف على التفاصيل الكاملة للدعم الجديد وكيف يمكن للأفراد الاستفادة منه لتحقيق النجاح والثقة في أنفسهم.

تعريف دعم التوظيف بالدعم الجديد 4000 ريال

دعم التوظيف بالدعم الجديد 4000 ريال هو برنامج يقدمه الحكومة لتشجيع التوظيف وتوفير فرص عمل للشباب في المملكة العربية السعودية، يهدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى البطالة بين الشباب وتشجيع المشاركة في سوق العمل، برنامج دعم التوظيف بالدعم الجديد 4000 ريال يقدم مساعدة مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتوظيف الشباب، تحصل الشركات على دعم مالي قدره 4000 ريال لكل شاب يتم توظيفه للفترة المحددة،يهدف هذا البرنامج إلى تخفيض تكاليف التوظيف وتحفيز المشاركة في سوق العمل.

خطوات التقديم لدعم التوظيف بالدعم الجديد 4000 ريال

للحصول على دعم التوظيف بالدعم الجديد 4000 ريال، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج وتسجيل حساب جديد. املأ استمارة التسجيل بالمعلومات المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهوية ومعلومات التواصل. قد يطلب منك تقديم مستندات إثبات الهوية والتأهيل المهني، فتأكد من إحضارها. بعد تقديم طلب التسجيل، ستتلقى رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني. المستندات المطلوبة والوقت المحدد للتقديم

مستندات التقديم طلب دعم التوظيف بالدعم الجديد 4000 ريال

صورة من الهوية الوطنية أو إثبات الهوية الصادرة من الجهات المختصة. صورة من شهادة التأهيل المهني . صورة من سجل العمل أو تصريح العمل .

يجب تقديم هذه المستندات خلال الفترة المحددة للتقديم، والتي ستعلن عنها في الموقع الإلكتروني للبرنامج، تأكد من مراجعة الموقع بانتظام للاطلاع على آخر التحديثات والمعلومات المهمة.