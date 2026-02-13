متابعة- لقاء الخميسي تتحدّث عن “الصفعة التي هزّتها”… وزوجها يعتذر لها علنًا

دبي - فريق التحرير: قدّم زوج الممثلة المصرية لقاء الخميسي، الكابتن محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتذاراً علنياً لزوجته خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “Mirror” على “يوتيوب”، مؤكداً حبّه وتقديره لها ومتمنياً بدء صفحة جديدة خالية من الخلافات والعمل على استقرار الأسرة، مشدداً على أن الاعتذار لا يقلّل من قيمة الرجل إذا أخطأ.

من جانبها، أكدت لقاء الخميسي، أن التصريحات المنسوبة إلى الممثلة إيمان الزايدي (طليقة زوجها) بشأن علم أسرة زوجها بزواجه منها غير صحيحة، مشيرةً إلى أن والدي عبد المنصف أكدا عدم معرفتهما بالزواج، وأنهما لكانا سيرفضانه لو عرفا به.

وتحدثت الخميسي عن صدمتها بعد اكتشاف زواج زوجها وطلاقه بعد سبع سنوات، مؤكدةً أن رد فعلها الأول كان طلب الطلاق فوراً، قبل أن يهدّئها شقيقها هيثم ويحثها على التريّث.

وأضافت أنها طوال سنوات الزواج لم تشعر بأي تغيير في طباع زوجها أو تقصير في واجباته تجاهها أو تجاه أبنائهما، إلا أنه عندما علمت بما حدث شعرت وكأنها تلقت صفعة على وجهها، وهو ما جعل الصدمة أقوى وأصعب على المستوى النفسي والإنساني.

وأوضحت “الخميسي”، أن العلاقة مع زوجها شهدت فترة ابتعاد مؤقتة، إذ غادر عبد المنصف المنزل لمدة شهر كامل لمنحها فرصة للتفكير بهدوء في مستقبل حياتهما، مؤكدةً أن اتخاذ قرار الانفصال ليس بالأمر السهل نظراً للتجارب والذكريات المشتركة، وأن العلاقة الزوجية كانت قائمة على الحب والاحترام المتبادل طوال السنوات. كما أكدت أن غفرانها لزوجها لا ينتقص من كرامتها مطلقاً، لأن أسرتها هي الأولوية بالنسبة إليها.

وكانت الممثلة إيمان الزايدي قد أعلنت رسمياً انفصالها عن محمد عبد المنصف عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أن الانفصال جاء بعد زواج شرعي دام أكثر من سبع سنوات.

في السيّاق نفسه، أعلنت لقاء الخميسي في وقت سابق تجاوزها للأزمة، مؤكدةً تمسّكها بأسرتها واختيارها العفو والاستقرار العائلي.