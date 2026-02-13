الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:03 مساءً - أضخم عروض stc للانترنت المفتوح في السعودية .. لا تفوتها

أضخم عروض stc للانترنت المفتوح في السعودية .. لا تفوتها، حيث تحرص شركة stc على تقديم العروض المختلفة التي تخدم العملاء، بهدف إرضائهم وتوفير كل ما يحتاجونه، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف إلى أبرز العروض المُقدمة على الإنترنت الغير محدود.

تضم stc مجموعة متنوعة من الباقات التي يُمكن الاشتراك بها للحصول على بيانات للإنترنت غير المحدود، أو بيانات غير محدودة للسوشيال ميديا، وتأتي تلك الباقات متمثلة فيما يلي:

1- باقات كويك نت

في سياق الحديث عن أضخم عروض stc للانترنت المفتوح في السعودية .. لا تفوتها، نجد أن هذه الباقات يُمكن من خلالها الحصول على إنترنت لا محدود، وفي هذا الجدول سنعرض هذه الباقات بالتفصيل:

بيانات الباقة الصلاحية سعر الباقة (ريال سعودي) سعر الباقة بالريال السعودي (شامل الضريبة) رمز التفعيل المُرسل إلى 900 لا محدود شهر 325 373.75 2726 لا محدود أسبوع 95 109.25 2730 لا محدود 3 أشهر 975 1121.25 2739 لا محدود يوم 20 23 يتم الاشتراك عن طريق تطبيق mystc

2- باقات كويك نت المفوتر

من ضمن الباقات التي تضمها باقات كويك نت المفوتر، باقات للبيانات غير محدودة وعلى المستخدم أن يطلع على تلك الباقات ويختار منها ما يناسبه:

بيانات الباقة الصلاحية سعر الباقة (ريال سعودي) طريقة التفعيل لامحدود أسبوع واحد 115 أرسل 2957 إلى 900 لامحدود 3 شهور 373 شراء بطاقة مفوتر

3- باقات المفوتر

تضم باقات المفوتر باقات البيانات غير محدودة وباقات سوشيال غير محدودة، وعلى المستخدم أن يختار باقة النت التي تتناسب معه من بين الباقات المعروضة فيما يلي:

اسم الباقة بيانات الباقة خدمة إضافية سعر الباقة (ريال سعودي) مفوتر 4 لامحدود دقائق داخل خارج الشبكة لا محدودة 465 مفوتر 4 بلس لامحدود دقائق داخل خارج الشبكة لا محدودة 621 مفوتر 3 بلس 90 جيجا بايت سوشيال ميديا لا محدود 238 مفوتر ماكس لامحدود بيانات جوال غير محدود 920

4- باقات سوا

تضم باقات سوا مجموعة باقات بها سوشيال ميديا بلا حدود، ولكن حجم بيانات الإنترنت مُقنن من باقة إلى أخرى، وفي الجدول التالي سنعرض تلك الباقات:

اسم الباقة بيانات الباقة سوشيال سعر الباقة (ريال سعودي) سوا ستار بلس 120 جيجا بايت لا محدود 276 سوا فليكس 240 80 جيجا بايت لا محدود 276 سوا بوست بلس 70 جيجا بايت لا محدود 195.5

5- باقات شراء مرة واحدة

في الجدول الآتي وفي سياق عرض أضخم عروض stc للانترنت المفتوح في السعودية .. لا تفوتها، سنوضح مجموعة من الباقات التي تقدم إنترنت غير محدود:

اسم الباقة بيانات الباقة صلاحيتها سعر الباقة (ريال سعودي) إنترنت أسبوع لا محدود أسبوع 97.75 إنترنت يوم لا محدود يوم 23 إنترنت يومين لا محدود يومين 40.25

تحرص شركة سوا على توفير مجموعة من العروض المميزة إلى العملاء، وذلك حرصًا منها على تقديم كل ما هو جديد في عالم الاتصالات، وبما أن باقات الإنترنت الغير محدود هي الخيار الأول بالنسبة للكثير من المستخدمين فحرصت على توفيره من ضمن باقاتها المتنوعة.

أسئلة شائعة

هل يٌمكن الاشتراك في أكثر من باقة في نفس الوقت؟

نعم.

هل باقات الشراء مرة واحدة من سوا تجدد تلقائيًا؟

لا يتم تجديدها تلقائيًا.

هل باقات البيانات تعمل على جميع باقات مفوتر؟

نعم تعمل على جميع الباقات فيما عدا باقة 400.

ما الفرق بين باقة التواصل الاجتماعي بلس اللامحدودة وباقة التواصل الاجتماعي اللامحدودة؟

باقة التواصل الاجتماعي بلس اللامحدودة تضم 7 تطبيقات منها اليوتيوب، بينما باقة التواصل الاجتماعي اللامحدودة فيتوفر فيها جميع التطبيقات في باقة التواصل الاجتماعي بلس اللامحدودة ويستثنى منها اليوتيوب.