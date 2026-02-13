ملخص أسبوعي حول سوق الكريبتو: بينانس تشتري مليار دولار من البيتكوين والتضخم يهدأ لكن الأسعار لا تتعافى

رغم ارتداد سعر البيتكوين ومعظم العملات الرقمية البديلة من الخسائر الحادة التي سُجّلت نهاية الأسبوع الماضي، فإن أداء السوق خلال الأيام السبعة الماضية ظل ضعيفا نسبيا، مع بقاء الأسعار بعيدة عن قمم الربع الرابع من 2025.

الهبوط الأخير بلغ ذروته في 6 فبراير عندما تراجع سعر البيتكوين إلى 60,000 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في حين تكبدت العديد من العملات الرقمية البديلة خسائر يومية تراوحت بين 20% و30%٫ إلا أن سعر البيتكوين سجّل ارتداد قوي في اليوم نفسه، مرتفعا بنحو 12,000 دولار ليصل إلى 72,000 في واحدة من أقوى محاولات التعافي اليومية.

هذا الارتداد لم يدم طويلا، إذ عاد الاتجاه الهابط سريعا، وتراجع سعر العملة إلى 68,000 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

خلال الأيام التالية، تحرك السعر في نطاق عرضي بين 68,000 و72,000 دولار، قبل أن يتعرض السعر لرفض جديد عند الحد العلوي، ما دفعه إلى الهبوط مجددا نحو 66,000 دولار يوم الأربعاء و65,000 دولار يوم الخميس.

ورغم صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي جاءت أقل من المتوقع، والتي دفعت سعر البيتكوين مؤقتا إلى 67,600 دولار، فإن الزخم الصاعد لم يصمد، وعادت الأسعار لتستقر قرب 66,000–67,000 دولار، أي عند مستويات قريبة جدا من الأسبوع الماضي.

في المقابل، شهدت العملات الرقمية البديلة تباين واضح في الأداء؛ فقد تراجعت عملات مثل XRP وBNB وSOL وHYPE بشكل ملحوظ، بينما حققت BCH وXMR وHBAR مكاسب وصلت إلى نحو 9.5%.

على صعيد الأخبار، كان الخبر البارز وبقوة في نهاية الاسبوع قيام شركة بينانس بتحويل كامل صندوق SAFU بقيمة مليار دولار إلى البيتكوين، عبر شراء نحو 15,000 بيتكوين خلال أسابيع قليلة.

كما خطفت شراكة Uniswap مع بلاك روك الأضواء بعد إدراج صندوق BUIDL، ما أدى إلى قفزة حادة في سعر UNI.

في الوقت نفسه، استمرت الخلافات بين البنوك وقطاع الكريبتو حول عوائد العملات الرقمية المستقرة، بينما أعلنت “Robinhood” إطلاق شبكة من الطبقة الثانية خاصة بها.

كما باع أحد كبار المعدّنين أكثر من 300 مليون دولار من البيتكوين تحت ضغط تراجع الربحية، في حين جدّد “روبرت كيوساكي” تأكيده أن البيتكوين استثمار أفضل من الذهب بسبب ندرته.

