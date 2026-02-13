الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 07:09 مساءً - كم سعر سهم امريكانا في السوق السعودي؟ وما هو رمز تداول أسهم أمريكانا في السوق المحلي والسوق العالمي؟

كم سعر سهم امريكانا في السوق السعودي؟ وما هو رمز تداول أسهم أمريكانا في السوق المحلي والسوق العالمي؟ يوجد في سوق التداول والاكتتاب في المملكة العديد من الأسهم التي تعود إلى الكثير من الشركات الكبيرة والتي منها شركة أمريكانا للمنتجات الغذائية، حيث تطرح العديد من الأسهم التي سوف نتعرف على مؤشراتها المالية من خلال موقع لحظات نيوز.

كم سعر سهم امريكانا في السوق السعودي

يعتبر سوق التداول السعودي من أهم الأسواق التي لها خبرة كبيرة في مجال التداول كونه يضم العديد من الأسهم التي تعود إلى الكثير من المؤسسات والشركات المشهورة وأبرز مثال على ذلك أسهم شركة امريكانا للمطاعم العالمية التي حققت نجاح كبير في الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة امريكانا على الرغم من أنها من الشركات الحديثة في السوق السعودي إلا أنها تمتلك أسهم مميزة وسريعة في تحقيق الأرباح بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى أن سعر السهم في الوقت الحالي وصل إلى ما يقرب من 3.74 ريال سعودي.

نسب الأسهم في شركة امريكانا للمطاعم العالمية

من الجدير بالذكر أن شركة امريكانا حين طرحت الأسهم الخاصة بها خصصت العديد من النسب لبعض الفئات التي تتمثل في النقاط التالية:

نسبة 10% من الأسهم المطروحة للأفراد.

نسبة 80% للأسهم التي تم طرحها للمؤسسات.

اقرأ أيضًا: أفضل أسهم توزع أرباح في السوق السعودي

أداء سهم امريكانا في السوق السعودي

أشرنا مسبقا إلى كم سعر سهم امريكانا في السوق السعودي، حيث تجدر الإشارة إلى الأداء الخاص بالسهم الذي تشارك به شركة امريكانا للمنتجات الغذائية في سوق التداول السعودي وذلك ما يعرضه الجدول التالي:

حجم التداول 3,016,287 آخر سعر 3.73 قيمة التداول 11,257,916.00 التغير 0.03 عدد الصفقات 1,023 التغير (%) 0.81 القيمة السوقية 31,420.14 الإفتتاح 3.72 م. حجم التداول (3 شهر) 35,696,070.00 الأدنى 3.72 م. قيمة التداول (3 شهر) 126,794,533.16 الأعلى 3.75 م.عدد الصفقات (3 شهر) 11,672.13 الإغلاق السابق 3.70 التغير (12 شهر) n/a التغير (3 أشهر) 17.41 % التغير من بداية العام 21.64 % التغير (6 أشهر) n/a

المؤشرات المالية لسهم امريكانا في السوق السعودي

في إطار الحديث عن كم سعر سهم امريكانا في السوق السعودي، لا بد من الحديث عن أن سهم الشركة يحقق الكثير من الأرباح منذ أن تم طرحه في سوق التداول السعودي، والجدول التالي يوضح المؤشرات المالية الخاصة بالسهم:

عدد الأسهم مليون 8,423.63 ربح السهم ريال آخر 12 شهر – القيمة الدفترية ريال لآخر فترة معلنة 0.13 قيمة المنشاة مليون 30,389.71 مكرر الأرباح التشغيلي آخر12 – مضاعف القيمة الدفترية 29.44 عائد التوزيع النقدي (%) (آخر سنه) 1.23 العائد على متوسط الأصول % أخر 12 شهر – العائد على متوسط حقوق المساهمين % آخر 12 شهر –

اقرأ أيضًا: هيئة سوق المال استعلام برقم الهوية

رمز تداول سهم امريكانا

في نهاية الحديث عن كم سعر سهم امريكانا في السوق السعودي، لا بد من الحديث عن أن شركة امريكانا لإنتاج المنتجات الغذائية تمتلك أسهم تداول بصورة محلية بجانب الأسهم الدولية، بالإضافة إلى أنها تمتلك بعض رموز التداول التي تظهر في الجدول التالي:

رمز سهم شركة أمريكانا في السوق المحلي 6015 رمز التداول لسهم شركة أمريكانا في السوق الدولي AEE01135A222.

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد عن شهرة شركة امريكانا المتخصصة في إنتاج العديد من المنتجات الغذائية في العديد من دول العالم، والتي أصبحت من أهم الشركات التي تمتلك أسهم تداول في السوق السعودي بصورة كبيرة ومربحة.

أسئلة شائعة

ما هي البنك المشرف على اكتتاب أسهم شركة أمريكانا في السعودية؟

مؤسسة الأهلي المالية.

متى تم طرح أسهم امريكانا في السوق السعودي؟

اليوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2026.

ما هي حالة سهم امريكانا في السوق السعودي؟

إدراج مزدوج في السعودية.