تباطؤ التضخم الأمريكي في شهر يناير: هل يمهّد الطريق لتحرّك جديد في سعر البيتكوين؟

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يناير أن التضخم في الولايات المتحدة واصل التراجع، إذ انخفض المعدل السنوي إلى 2.4%، وهو أقل قليلا من التوقعات البالغة 2.5%.

أما التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) فجاء مطابقا للتقديرات عند 2.5%، في حين سجّل التضخم الشهري 0.2% فقط، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي.

أوضحت “هيذر لونغ”، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد “Navy Federal Credit Union”، أن انخفاض أسعار الوقود والسيارات المستعملة والرعاية الصحية ساهم في تهدئة التضخم، رغم استمرار ارتفاع تكاليف المرافق والنقل.

واعتبرت أن هذه الأرقام تمثل خبر إيجابي على صعيد التضخم، مع الإشارة إلى احتمال حدوث موجة إضافية محدودة نتيجة الرسوم الجمركية.

على صعيد الأسواق، يُعرف عن البيتكوين تفاعله السريع والمتقلب مع صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وفي الدقائق الأولى بعد الإعلان، ارتفع السعر بشكل طفيف إلى 67,600 دولار بعدها بساعات ارتفع السعر إلى القرب من مستوى 70000 دولار.

ويُرجّح أن يتضح التأثير الأكبر لهذه البيانات لاحقا، مع تقييم الاحتياطي الفيدرالي للبيانات المقدمة وانعكاسها المحتمل على قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

ملخص أسبوعي حول سوق الكريبتو: بينانس تشتري مليار دولار من البيتكوين والتضخم يهدأ لكن الأسعار لا تتعافى

عملة XRP في شتاء الكريبتو: كيف صمدت العملة تاريخيا…وهل يتكرر السيناريو؟

