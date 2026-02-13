مفاجأة الجمهور، شريكة مارت رمضان ديمير في مسلسل “الشّجاع” تكشف عن نفسها

دبي - فريق التحرير: تتوالى تباعًا أسماء نجوم المسلسل التركي المنتظر “الشجاع” من إنتاج OGM Pictures، وسط ترقّب واسع من الجمهور. وقد تأكّد رسميًا انضمام الممثلة مليس سيزين إلى العمل لتجسيد شخصية “هازان”، حبيبة “يوسف” والتي تتركه في منتصف الطريق، لتكون شريكة الممثل مارت رمضان ديمير في البطولة.

ويؤدي مارت دور “يوسف”، الرجل الناضج الذي يسعى لتصفية حسابات قديمة، في حبكة درامية تقوم على معادلة معقّدة تجمع بين الانتقام والحبّ المستحيل. كما يشهد العمل دخول شخصية “بارس” التي يجسدها سليم بادمجي، وهو مستثمر يأتي إلى الحيّ الذي يعيش فيه يوسف، ما يقلب الموازين ويغيّر مسار الأحداث.

وعلى خطّ العائلة، انضمّ الممثل إيرديم أديلجي لتجسيد دور “رمزي”، ابن عم يوسف، فيما يشارك فيلاتنو أيدان بدور “مراد”، شقيق يوسف. كذلك تطلّ الممثلة الشابة زهرة بارتو بدور “ألماس”، شقيقة يوسف، وهي خريجة قسم المسرح في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، ضمن رؤية المخرجة زينب غوناي التي تفسح المجال أمام المواهب الشابة.