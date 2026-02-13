اخبار السعوديه

سلم رواتب الاستخبارات العامة 1447 مع البدلات

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 01:09 مساءً - سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات يختلف على حسب الرتبة ما بين جندي إلى رقيب وغيرهم من الرتب، ومن خلال موقع لحظات نيوز اليوم سنتعرف إلى رواتب الاستخبارات العامة، حيث إن تلك الرواتب هي سؤال لكثير ممن يرغبون في الانضمام للاستخبارات العامة.

سلم رواتب الاستخبارات العامة

يختلف سلم رواتب الاستخبارات العامة على حسب الرتبة، وفيما يلي سنعرض رواتب مجموعة من الرُتب في الاستخبارات:

1- مرتب الجندي في الاستخبارات العامة

في الجدول التالي سنتعرف إلى رواتب الجندي في الاستخبارات على حسب الدرجة:

الدرجة الراتب بـ (ريال سعودي)
الدرجة الأولى 3220
الدرجة الثانية 3350
الدرجة الثالثة 3480
الدرجة الرابعة 3610
الدرجة الخامسة 3740
الدرجة السادسة 3870
الدرجة السابعة 4000
الدرجة الثامنة 4130
الدرجة التاسعة 4260
الدرجة العاشرة 4390
الدرجة الحادية عشر 4520
الدرجة الثانية عشر 4650
الدرجة الثالثة عشر 4780
الدرجة الرابعة عشر 4910

2- مرتب جندي أول في الهيئة العامة للاستخبارات

في سياق عرض سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات، سنعرض في الجدول التالي راتب الجندي الأول في الهيئة العامة للاستخبارات:

الدرجة الراتب بـ (ريال سعودي)
الدرجة الأولى 3395
الدرجة الثانية 3540
الدرجة الثالثة 3685
الدرجة الرابعة 3830
الدرجة الخامسة 3975
الدرجة السادسة 4120
الدرجة السابعة 4265
الدرجة الثامنة 4410
الدرجة التاسعة 4555
الدرجة العاشرة 4700
الدرجة الحادية عشر 4845
الدرجة الثانية عشر 4990
الدرجة الثالثة عشر 5135
الدرجة الرابعة عشر 5280

3- مرتب العريف في الهيئة العامة للاستخبارات العامة

أما في الجدول التالي فسنتعرف إلى مرتب العريف في الاستخبارات العامة:

الدرجة الراتب بـ (ريال سعودي)
الدرجة الأولى 3765
الدرجة الثانية 3940
الدرجة الثالثة 4115
الدرجة الرابعة 4290
الدرجة الخامسة 4465
الدرجة السادسة 4640
الدرجة السابعة 4815
الدرجة الثامنة 4990
الدرجة التاسعة 5165
الدرجة العاشرة 5340
الدرجة الحادية عشر 5515
الدرجة الثانية عشر 5690
الدرجة الثالثة عشر 5865
الدرجة الرابعة عشر 6040
الدرجة الخامسة عشر 6215

4- مرتب وكيل رقيب في الهيئة العامة للاستخبارات

في صدد عرض سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات، نوضح في الجدول الآتي مرتب وكيل رقيب في الهيئة العامة للاستخبارات:

الدرجة الراتب بـ (ريال سعودي)
الدرجة الأولى 4455
الدرجة الثانية 4665
الدرجة الثالثة 4875
الدرجة الرابعة 5080
الدرجة الخامسة 5295
الدرجة السادسة 5505
الدرجة السابعة 5715
الدرجة الثامنة 6135
الدرجة التاسعة 6345
الدرجة العاشرة 6555
الدرجة الحادية عشر 6975
الدرجة الثانية عشر 7185
الدرجة الثالثة عشر 7395

5- رواتب رقيب في الهيئة العامة للاستخبارات

في الجدول الآتي وفي ضوء الحديث عن سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات، سنوضح رواتب الرقيب في الهيئة العامة للاستخبارات:

الدرجة الراتب بـ (ريال سعودي)
الدرجة الأولى 5260
الدرجة الثانية 5510
الدرجة الثالثة 5760
الدرجة الرابعة 6010
الدرجة الخامسة 6260
الدرجة السادسة 6510
الدرجة السابعة 6760
الدرجة الثامنة 7010
الدرجة التاسعة 7260
الدرجة العاشرة 7510
الدرجة الحادية عشر 7760
الدرجة الثانية عشر 8010
الدرجة الثالثة عشر 8260
الدرجة الرابعة عشر 8510

6- مرتب رقيب أول في الهيئة العامة للاستخبارات

الجدول الآتي يضم مرتب الرقيب الأول في الهيئة العامة للاستخبارات:

الدرجة الراتب بـ (ريال سعودي)
الدرجة الأولى 6180
الدرجة الثانية 6480
الدرجة الثالثة 6780
الدرجة الرابعة 7080
الدرجة الخامسة 7680
الدرجة السادسة 7980
الدرجة السابعة 8280
الدرجة الثامنة 8580
الدرجة التاسعة 8880
الدرجة العاشرة 9180
الدرجة الحادية عشر 9480
الدرجة الثانية عشر 9780
الدرجة الثالثة عشر 10,080
الدرجة الرابعة عشر 10,280

بدلات الاستخبارات العامة

في الجدول التالي سنوضح بدلات الاستخبارات العامة، وذلك في سياق عرض سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات:

البدل والعلاوات السنوية في الاستخبارات العامّة القيمة

(ريال سعودي)
بدل إرهاب  25%
بدل إعاشة 500
بدل نقل 500
بدل ميدان 500
بدل حظر 600
خصم التقاعد لموظفي الاستخبارات العامة 289
بدل أمن واستخبارات 35%

سلم رواتب الهيئة العامة للاستخبارات متنوع ويتناسب مع الفئة الاقتصادية المتوسطة إلى العليا، ويُمكن لكل من يرغب في معرفة الرواتب أن يقوم بالاطلاع عليها على حسب الرتبة التي يرغب بها.

 أسئلة شائعة

ما هو راتب رئيس رقباء في الاستخبارات العامة درجة أولى؟

7215 ريال سعودي.

ما هو راتب الملازم من الدرجة الأولى للاستخبارات العامة؟

7590 ريال سعودي.

