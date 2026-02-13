سلم رواتب الاستخبارات العامة 1447 مع البدلات

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 01:09 مساءً - سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات يختلف على حسب الرتبة ما بين جندي إلى رقيب وغيرهم من الرتب، ومن خلال موقع لحظات نيوز اليوم سنتعرف إلى رواتب الاستخبارات العامة، حيث إن تلك الرواتب هي سؤال لكثير ممن يرغبون في الانضمام للاستخبارات العامة.

سلم رواتب الاستخبارات العامة

يختلف سلم رواتب الاستخبارات العامة على حسب الرتبة، وفيما يلي سنعرض رواتب مجموعة من الرُتب في الاستخبارات:

1- مرتب الجندي في الاستخبارات العامة

في الجدول التالي سنتعرف إلى رواتب الجندي في الاستخبارات على حسب الدرجة:

الدرجة الراتب بـ (ريال سعودي) الدرجة الأولى 3220 الدرجة الثانية 3350 الدرجة الثالثة 3480 الدرجة الرابعة 3610 الدرجة الخامسة 3740 الدرجة السادسة 3870 الدرجة السابعة 4000 الدرجة الثامنة 4130 الدرجة التاسعة 4260 الدرجة العاشرة 4390 الدرجة الحادية عشر 4520 الدرجة الثانية عشر 4650 الدرجة الثالثة عشر 4780 الدرجة الرابعة عشر 4910

2- مرتب جندي أول في الهيئة العامة للاستخبارات

في سياق عرض سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات، سنعرض في الجدول التالي راتب الجندي الأول في الهيئة العامة للاستخبارات:

الدرجة الراتب بـ (ريال سعودي) الدرجة الأولى 3395 الدرجة الثانية 3540 الدرجة الثالثة 3685 الدرجة الرابعة 3830 الدرجة الخامسة 3975 الدرجة السادسة 4120 الدرجة السابعة 4265 الدرجة الثامنة 4410 الدرجة التاسعة 4555 الدرجة العاشرة 4700 الدرجة الحادية عشر 4845 الدرجة الثانية عشر 4990 الدرجة الثالثة عشر 5135 الدرجة الرابعة عشر 5280

3- مرتب العريف في الهيئة العامة للاستخبارات العامة

أما في الجدول التالي فسنتعرف إلى مرتب العريف في الاستخبارات العامة:

الدرجة الراتب بـ (ريال سعودي) الدرجة الأولى 3765 الدرجة الثانية 3940 الدرجة الثالثة 4115 الدرجة الرابعة 4290 الدرجة الخامسة 4465 الدرجة السادسة 4640 الدرجة السابعة 4815 الدرجة الثامنة 4990 الدرجة التاسعة 5165 الدرجة العاشرة 5340 الدرجة الحادية عشر 5515 الدرجة الثانية عشر 5690 الدرجة الثالثة عشر 5865 الدرجة الرابعة عشر 6040 الدرجة الخامسة عشر 6215

4- مرتب وكيل رقيب في الهيئة العامة للاستخبارات

في صدد عرض سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات، نوضح في الجدول الآتي مرتب وكيل رقيب في الهيئة العامة للاستخبارات:

الدرجة الراتب بـ (ريال سعودي) الدرجة الأولى 4455 الدرجة الثانية 4665 الدرجة الثالثة 4875 الدرجة الرابعة 5080 الدرجة الخامسة 5295 الدرجة السادسة 5505 الدرجة السابعة 5715 الدرجة الثامنة 6135 الدرجة التاسعة 6345 الدرجة العاشرة 6555 الدرجة الحادية عشر 6975 الدرجة الثانية عشر 7185 الدرجة الثالثة عشر 7395

5- رواتب رقيب في الهيئة العامة للاستخبارات

في الجدول الآتي وفي ضوء الحديث عن سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات، سنوضح رواتب الرقيب في الهيئة العامة للاستخبارات:

الدرجة الراتب بـ (ريال سعودي) الدرجة الأولى 5260 الدرجة الثانية 5510 الدرجة الثالثة 5760 الدرجة الرابعة 6010 الدرجة الخامسة 6260 الدرجة السادسة 6510 الدرجة السابعة 6760 الدرجة الثامنة 7010 الدرجة التاسعة 7260 الدرجة العاشرة 7510 الدرجة الحادية عشر 7760 الدرجة الثانية عشر 8010 الدرجة الثالثة عشر 8260 الدرجة الرابعة عشر 8510

6- مرتب رقيب أول في الهيئة العامة للاستخبارات

الجدول الآتي يضم مرتب الرقيب الأول في الهيئة العامة للاستخبارات:

الدرجة الراتب بـ (ريال سعودي) الدرجة الأولى 6180 الدرجة الثانية 6480 الدرجة الثالثة 6780 الدرجة الرابعة 7080 الدرجة الخامسة 7680 الدرجة السادسة 7980 الدرجة السابعة 8280 الدرجة الثامنة 8580 الدرجة التاسعة 8880 الدرجة العاشرة 9180 الدرجة الحادية عشر 9480 الدرجة الثانية عشر 9780 الدرجة الثالثة عشر 10,080 الدرجة الرابعة عشر 10,280

بدلات الاستخبارات العامة

في الجدول التالي سنوضح بدلات الاستخبارات العامة، وذلك في سياق عرض سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات:

البدل والعلاوات السنوية في الاستخبارات العامّة القيمة (ريال سعودي) بدل إرهاب 25% بدل إعاشة 500 بدل نقل 500 بدل ميدان 500 بدل حظر 600 خصم التقاعد لموظفي الاستخبارات العامة 289 بدل أمن واستخبارات 35%

سلم رواتب الهيئة العامة للاستخبارات متنوع ويتناسب مع الفئة الاقتصادية المتوسطة إلى العليا، ويُمكن لكل من يرغب في معرفة الرواتب أن يقوم بالاطلاع عليها على حسب الرتبة التي يرغب بها.

أسئلة شائعة

ما هو راتب رئيس رقباء في الاستخبارات العامة درجة أولى؟

7215 ريال سعودي.

ما هو راتب الملازم من الدرجة الأولى للاستخبارات العامة؟

7590 ريال سعودي.