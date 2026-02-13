سلم رواتب الاستخبارات العامة 1447 مع البدلات

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 01:09 مساءً - سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات يختلف على حسب الرتبة ما بين جندي إلى رقيب وغيرهم من الرتب، ومن خلال موقع لحظات نيوز اليوم سنتعرف إلى رواتب الاستخبارات العامة، حيث إن تلك الرواتب هي سؤال لكثير ممن يرغبون في الانضمام للاستخبارات العامة.
سلم رواتب الاستخبارات العامة
يختلف سلم رواتب الاستخبارات العامة على حسب الرتبة، وفيما يلي سنعرض رواتب مجموعة من الرُتب في الاستخبارات:
1- مرتب الجندي في الاستخبارات العامة
في الجدول التالي سنتعرف إلى رواتب الجندي في الاستخبارات على حسب الدرجة:
|الدرجة
|الراتب بـ (ريال سعودي)
|الدرجة الأولى
|3220
|الدرجة الثانية
|3350
|الدرجة الثالثة
|3480
|الدرجة الرابعة
|3610
|الدرجة الخامسة
|3740
|الدرجة السادسة
|3870
|الدرجة السابعة
|4000
|الدرجة الثامنة
|4130
|الدرجة التاسعة
|4260
|الدرجة العاشرة
|4390
|الدرجة الحادية عشر
|4520
|الدرجة الثانية عشر
|4650
|الدرجة الثالثة عشر
|4780
|الدرجة الرابعة عشر
|4910
2- مرتب جندي أول في الهيئة العامة للاستخبارات
في سياق عرض سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات، سنعرض في الجدول التالي راتب الجندي الأول في الهيئة العامة للاستخبارات:
|الدرجة
|الراتب بـ (ريال سعودي)
|الدرجة الأولى
|3395
|الدرجة الثانية
|3540
|الدرجة الثالثة
|3685
|الدرجة الرابعة
|3830
|الدرجة الخامسة
|3975
|الدرجة السادسة
|4120
|الدرجة السابعة
|4265
|الدرجة الثامنة
|4410
|الدرجة التاسعة
|4555
|الدرجة العاشرة
|4700
|الدرجة الحادية عشر
|4845
|الدرجة الثانية عشر
|4990
|الدرجة الثالثة عشر
|5135
|الدرجة الرابعة عشر
|5280
3- مرتب العريف في الهيئة العامة للاستخبارات العامة
أما في الجدول التالي فسنتعرف إلى مرتب العريف في الاستخبارات العامة:
|الدرجة
|الراتب بـ (ريال سعودي)
|الدرجة الأولى
|3765
|الدرجة الثانية
|3940
|الدرجة الثالثة
|4115
|الدرجة الرابعة
|4290
|الدرجة الخامسة
|4465
|الدرجة السادسة
|4640
|الدرجة السابعة
|4815
|الدرجة الثامنة
|4990
|الدرجة التاسعة
|5165
|الدرجة العاشرة
|5340
|الدرجة الحادية عشر
|5515
|الدرجة الثانية عشر
|5690
|الدرجة الثالثة عشر
|5865
|الدرجة الرابعة عشر
|6040
|الدرجة الخامسة عشر
|6215
4- مرتب وكيل رقيب في الهيئة العامة للاستخبارات
في صدد عرض سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات، نوضح في الجدول الآتي مرتب وكيل رقيب في الهيئة العامة للاستخبارات:
|الدرجة
|الراتب بـ (ريال سعودي)
|الدرجة الأولى
|4455
|الدرجة الثانية
|4665
|الدرجة الثالثة
|4875
|الدرجة الرابعة
|5080
|الدرجة الخامسة
|5295
|الدرجة السادسة
|5505
|الدرجة السابعة
|5715
|الدرجة الثامنة
|6135
|الدرجة التاسعة
|6345
|الدرجة العاشرة
|6555
|الدرجة الحادية عشر
|6975
|الدرجة الثانية عشر
|7185
|الدرجة الثالثة عشر
|7395
5- رواتب رقيب في الهيئة العامة للاستخبارات
في الجدول الآتي وفي ضوء الحديث عن سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات، سنوضح رواتب الرقيب في الهيئة العامة للاستخبارات:
|الدرجة
|الراتب بـ (ريال سعودي)
|الدرجة الأولى
|5260
|الدرجة الثانية
|5510
|الدرجة الثالثة
|5760
|الدرجة الرابعة
|6010
|الدرجة الخامسة
|6260
|الدرجة السادسة
|6510
|الدرجة السابعة
|6760
|الدرجة الثامنة
|7010
|الدرجة التاسعة
|7260
|الدرجة العاشرة
|7510
|الدرجة الحادية عشر
|7760
|الدرجة الثانية عشر
|8010
|الدرجة الثالثة عشر
|8260
|الدرجة الرابعة عشر
|8510
6- مرتب رقيب أول في الهيئة العامة للاستخبارات
الجدول الآتي يضم مرتب الرقيب الأول في الهيئة العامة للاستخبارات:
|الدرجة
|الراتب بـ (ريال سعودي)
|الدرجة الأولى
|6180
|الدرجة الثانية
|6480
|الدرجة الثالثة
|6780
|الدرجة الرابعة
|7080
|الدرجة الخامسة
|7680
|الدرجة السادسة
|7980
|الدرجة السابعة
|8280
|الدرجة الثامنة
|8580
|الدرجة التاسعة
|8880
|الدرجة العاشرة
|9180
|الدرجة الحادية عشر
|9480
|الدرجة الثانية عشر
|9780
|الدرجة الثالثة عشر
|10,080
|الدرجة الرابعة عشر
|10,280
بدلات الاستخبارات العامة
في الجدول التالي سنوضح بدلات الاستخبارات العامة، وذلك في سياق عرض سلم رواتب الاستخبارات العامة مع البدلات:
|البدل والعلاوات السنوية في الاستخبارات العامّة
|القيمة
(ريال سعودي)
|بدل إرهاب
|25%
|بدل إعاشة
|500
|بدل نقل
|500
|بدل ميدان
|500
|بدل حظر
|600
|خصم التقاعد لموظفي الاستخبارات العامة
|289
|بدل أمن واستخبارات
|35%
سلم رواتب الهيئة العامة للاستخبارات متنوع ويتناسب مع الفئة الاقتصادية المتوسطة إلى العليا، ويُمكن لكل من يرغب في معرفة الرواتب أن يقوم بالاطلاع عليها على حسب الرتبة التي يرغب بها.
أسئلة شائعة
ما هو راتب رئيس رقباء في الاستخبارات العامة درجة أولى؟
7215 ريال سعودي.
ما هو راتب الملازم من الدرجة الأولى للاستخبارات العامة؟
7590 ريال سعودي.