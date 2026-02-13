الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 03:03 مساءً - شروط دعم ريف للعاطلين 2026-1447

ما هي شروط دعم ريف للعاطلين؟ وما هي المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في دعم ريف؟ تهتم المملكة العربية السعودية بتوفير كافة وسائل الدعم لأبنائها فوفرت برنامج دعم العاطلين في الريف عن طريق توفير مساعدات للعديد من الأسر السعودية والتي تعمل في قطاعات الزراعة والمواشي، عبر جريدة لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على شروط الحصول على دعم ريف العاطلين.

شروط دعم ريف للعاطلين

قامت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية بتحديد معايير قبول الدعم ريف العاطلين، فهناك بعض المعايير التي يجب توافرها من أجل استحقاق الدعم، وتتضمن تلك المعايير ما يلي:

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية من أبوين سعوديين وذلك باستثناء حاملي بطاقات التنقل.

يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال الزراعة وأن يكون قادرًا على ممارسة مهنة الزارعة.

أن يكون المشروع المراد دعمه في إحدى القطاعات أو المناطق التي يقوم البرنامج دعم ريف بدعمها.

أن يكون المتقدم عازمًا على تأمين دعم مستدام للريف في المملكة العربية السعودية.

دخل المتقدم يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري 6000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم قد طلب العمل في أي من الوظائف الحكومية أو الخاصة.

قيمة المشروع الزراعي يجب ألا يتجاوز 54 ألف ريال سعودي سنويًا.

يمكن للمتقدم التقديم على ثلاث برامج.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا عند تقديمه للطلب.

المتقدم يجب أن يكون لديه حساب بنكي خاص.

يتم تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة من أجل طلب التقديم.

تقدم سجل الاستفادة من دعم ريف إلكتروني عن طريق بوابة دعم ريف.

الموافقة على الأحكام والشروط.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في دعم ريف

هناك بعض الأوراق التي يجب توافرها من أجل التقديم على دعم ريف والتي تتمثل في:

وجود حساب البنكي.

رقم الآيبان.

مستند بقيمة الدخل الشهري للمتقدم.

تسليم بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم مستند يثبت مزاولة المتقدم للزراعة.

شهادة التوثيق وتصميم واضح لملصق المزرعة ومطبوع عليه الشعار الوطني.

شروط دعم ريف للعاطلين تعد من الشروط المهمة والتي يرغب الكثيرون في التقديم عليها، ويهدف البرنامج لمساعدة المزارعين في تخفيف الأعباء المالية والحصول على الدعم المادي الذي يساهم في الحصول وشراء المنتجات الزراعية، وتوفير ما يلزم من أجل تحسين الإنتاج.