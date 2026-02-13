الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 04:09 مساءً - هل يمكن معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد؟ كيف اعرف فاتورة الكهرباء بدون تسجيل؟ حيث يحتاج عدد كبير من الأشخاص إلى الاستغناء عن الذهاب إلى مقر الشركة أو التواصل هاتفيًا للاستعلام لذا يبحثون عن الطرق البديلة الأكثر سهولة، وعبر موقع لحظات نيوز نعرض الإجابة عن هل يمكن معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد أو لا عبر المقال التالي.

هل يمكن معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد

نعم، وفرت شركة الكهرباء طريقة سهلة وسريعة يتم من خلالها الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيًا برقم العداد دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة أو الاستعلام هاتفيًا، وهي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء “من هنا“.

إنشاء حساب في حال كان لا يوجد حساب شخصي على الموقع بإدخال رقم العداد وبيانات العقار كاملة ليظهر الحساب الشخصي أو تسجيل الدخول في حال كان هناك حساب. التوجه إلى استعراض الفاتورة الإلكترونية. سيظهر رقم الحساب الخاص بالمستعلم والمرتبط برقم العداد وجميع أرقام الحسابات الأخرى المسجلة على الحساب الشخصي. النقر على رقم الحساب المراد الاستعلام عنه. النقر عليه لتظهر الفاتورة بها المبلغ المستحق.

طباعة فاتورة الكهرباء

يمكن بعد استعراض فاتورة الكهرباء من خلال الخطوات المتبعة في الرد على هل يمكن معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد طباعتها، وذلك من خلال النقر على طباعة الموجودة في نهاية الفاتورة الظاهرة، ولا تظهر في الأجهزة الغير متوفر بها الطباعة، كما يُتاح حفظها لطباعتها في وقت لاحق.

رقم شركة الكهرباء

من السهل على كل من يتساءل عن هل يمكن معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد الاستغناء عن الطريقة الإلكترونية والاستعانة بالطريقة الهاتفية الأسهل، حيث يتم بها الاستعلام عن رقم الفاتورة عبر الرقم (920000222) أو الرقم (920001100).

شركة الكهرباء السعودية أصبح التعامل معها وتلقي خدماتها سلس للغاية، حيث حولت جميع تعاملاتها إلكترونية وهاتفية، وهي ما تسهل الوقت والمجهود على العملاء.

أسئلة شائعة

كيف احصل على تفاصيل فاتورة الكهرباء؟

من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

كيف اعرف مبلغ فاتورة الكهرباء من رقم العداد؟

من خلال الاتصال على رقم شركة الكهرباء وتسجيل رقم العداد ليتم إرسال رقم الحساب في رسالة.

كيف اعرف اسم صاحب عداد الكهرباء؟

من خلال التواصل مع شركة الكهرباء عبر الهاتف ويتم الاستفسار عن ذلك.