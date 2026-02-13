الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 05:15 مساءً - اقرب صراف راجحي من موقعي من أكثر ما يتساءل عنه الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية، إذ إنه هناك الكثير من الفروع التي توجد لمصرف الراجحي في المملكة، ويمكن معرفة أقرب فرع من موقعك من خلال موقع لحظات نيوز.
يعتبر مصرف الراجحي من بين المصارف المشهورة في المملكة العربية السعودية، والذي يوجد له الكثير من الفروع داخل وخارج المملكة، ونظرًا لكثرة الفروع يمكن تحديد أقرب فرع منك من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول إلى جوجل ماب “”.
البنوك التي تتعامل مع بنك الراجحي في مصر
من خلال التطرق إلى معرفة اقرب صراف راجحي من موقعي يمكن القول إنه هناك بعض فروع بنك الراجحي التي تنتشر خارج المملكة العربية السعودية في الكثير من الدول العربية والأجنبية من بينهم الأردن، مصر، الكويت، وماليزيا، ويمكن معرفة البنوك التي تتعامل مع بنك الراجحي في مصر من خلال الآتي:
- بنك فيصل الإسلامي في مصر.
- البنك الأهلي المصري.
- البنك التجاري الدولي.
- بنك مصر.
- بنك الإسكندرية.
يعد مصرف الراجحي من أشهر المصارف المتواجدة في المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية الأخرى، والذي يتيح الكثير من الخدمات المصرفية المتنوعة التي لا تحتاج زيارة الفرع، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين والمقيمين بالمملكة.