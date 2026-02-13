في يوم حزين على محبي كرة القدم السودانية, بشكل عام وجمهور مدينة عطبرة, بشكل خاص ودع فريق الأمل عطبرة, الدوري السوداني, الممتاز رسمياً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن هدف التعادل الذي حققه الأمل عطبرة, في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام المتصدر المريخ, لم يشفع له بالبقاء بالدوري. وفي ذات المجموعة حافظ الهلال كريمة, على مقعده بالممتاز, بعد فوزه على السهم الدامر, بهدف نظيف, وفي الوقت نفسه تمكن فريق الفلاح عطبرة, من حجز بطاقة التأهل الثانية خلف المريخ بعد فوزه على الأهلي مروي, بهدف دون رد. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.