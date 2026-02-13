- 1/2
- 2/2
أكد البروفيسور أحمد آدم، وزير الشباب والرياضة أن الشباب يمثلون محور الحياة وعماد المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن “جيل ما بعد الحرب هو جيل البناء”، معلنًا استعداد الوزارة للتعاون مع كافة الهيئات والمبادرات الشبابية الداعمة لمسيرة التنمية والاستقرار.
جاء ذلك لدي إستقباله الخميس بمقر الوزارة بأم درمان اليوم ، الهيئة السودانية للتطوير والتنمية المستدامة، برئاسة الأستاذ خالد البدري، حيث بحث اللقاء جملة من الأجندات والمبادرات ذات الطابع الشبابي المجتمعي.
وتناول الاجتماع مقترح إطلاق حملة نظافة داخلية برئاسة الوزارة بأمدرمان في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة العمل الطوعي وسط الشباب.
من جانبها، أوضحت الهيئة وهي كيان وليد أنها تسعى إلى مد يد التعاون والدفع بالمبادرات التنموية لخدمة مؤسسات الدولة والمجتمع، بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب يلتقي الهيئة السودانية للتطوير والتنمية المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.