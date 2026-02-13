وزير الشباب يلتقي الهيئة السودانية للتطوير والتنمية المستدامة

أكد البروفيسور أحمد آدم، وزير الشباب والرياضة أن الشباب يمثلون محور الحياة وعماد المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن “جيل ما بعد الحرب هو جيل البناء”، معلنًا استعداد الوزارة للتعاون مع كافة الهيئات والمبادرات الشبابية الداعمة لمسيرة التنمية والاستقرار.

جاء ذلك لدي إستقباله الخميس بمقر الوزارة بأم درمان اليوم ، الهيئة السودانية للتطوير والتنمية المستدامة، برئاسة الأستاذ خالد البدري، حيث بحث اللقاء جملة من الأجندات والمبادرات ذات الطابع الشبابي المجتمعي.

وتناول الاجتماع مقترح إطلاق حملة نظافة داخلية برئاسة الوزارة بأمدرمان في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة العمل الطوعي وسط الشباب.