ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية

تفقدت الدكتورة عرفة محمود أحمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المفوض، الخميس، جمعية ألبان الجزيرة ببركات، حيث عقدت إجتماعات مع مجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس محمد الزين أحمد الفكي رئيس المجلس بحضور نائب مدير بنك الإدخار بمدني الأستاذة أماني التجاني . حيث إستعرض الإجتماع السبل الكفيلة لإعادة تشغيل مصنع الألبان وإنشاء مزرعة متكاملة لتربية الماشية وإستقطاب الدعم اللازم عبر الشراكة مع المنظمات العالمية والمحلية والمصارف . وأكدت الوزير المفوض دعمها الكامل لمجلس الإدارة حتى تعود ألبان بركات سيرتها الأولى موضحة أن مشروع ألبان بركات يعتبر من المشاريع الرائدة التي يمكن الإعتماد عليها في توفير الألبان ومشتقاتها لمواطني الولاية خاصة وأن المصنع يمتلك بنيات تحتية تؤهله لذلك داعية لتضافر الجهود الرسمية والشعبية بهدف إعادة التشغيل خلال الفترة المقبلة . سونا

