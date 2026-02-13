- 1/2
- 2/2
قدم الشيخ والقيادي بجماعة أنصار السنة, محمد مصطفى عبد القادر, اعتذار رسمي لممثلي قبيلة الرشايدة, في حضورهم.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الشيخ وهو يتلو بيان اعتذار لكل أبناء قبيلة الرشايدة, في حضور كبارات القبيلة الذين تقبلوا اعتذاره.
وكان عُمد, قبيلة الرشايدة, بالسودان, قد قاموا بفتح بلاغ في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر, بعد هجومهم عليهم في إحدى محاضراته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد تحرير أمر قبض في مواجهته.. الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم اعتذار رسمي للرشايدة في حضورهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.