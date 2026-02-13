شاهد بالفيديو.. بعد تحرير أمر قبض في مواجهته.. الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم اعتذار رسمي للرشايدة في حضورهم

قدم الشيخ والقيادي بجماعة أنصار السنة, محمد مصطفى عبد القادر, اعتذار رسمي لممثلي قبيلة الرشايدة, في حضورهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الشيخ وهو يتلو بيان اعتذار لكل أبناء قبيلة الرشايدة, في حضور كبارات القبيلة الذين تقبلوا اعتذاره.

وكان عُمد, قبيلة الرشايدة, بالسودان, قد قاموا بفتح بلاغ في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر, بعد هجومهم عليهم في إحدى محاضراته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)