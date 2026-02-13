انت الان تتابع خبر السوداني واردوغان يؤكدان أهمية إدامة الحوارات والركون إلى الحلول السلمية ومنع اتساع الصراعات والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، انه "جرى خلال الاتصال تبادل التهاني بين الجانبين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك بحث العلاقات الثنائية وسبيل تنميتها بما يعزز التعاون في مختلف المجالات، ولاسيما ما يخص مشروع طريق التنمية الستراتيجي، بما يمثله من أهمية اقتصادية واستثمارية، فضلاً عن البحث في سبل رفع مستويات التبادل التجاري بين البلدين".



وأكد الجانبان على "متابعة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق الأمني المشترك ومحاربة فلول الإرهاب، واستمرار العمل على تعزيز أمن المنطقة، والتأكيد على أهمية إدامة الحوارات والركون إلى الحلول السلمية، ومنع اتساع الصراعات من أجل تجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب".