انت الان تتابع خبر العراق يدين حادثة إطلاق النار التي وقعت داخل مدرسة في غرب كندا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واكدت الوزارة في بيان "رفض جمهورية العراق القاطع لكافة أشكال العنف التي تستهدف المدنيين، ولا سيما تلك التي تطال المؤسسات التعليمية التي ينبغي أن تظل بيئة آمنة للتعليم والنمو وبناء المستقبل".واعربت ايضا عن "تضامنها مع حكومة وشعب كندا الصديق في هذا الظرف الأليم، وتقدم خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

وجددت الوزارة "موقف العراق الثابت الداعي إلى نبذ العنف والتطرف، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية المجتمعات من مثل هذه الحوادث المؤسفة".