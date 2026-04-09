عون: استمرار جهود الدولة ليشمل السلم الإقليمي لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، استمرار جهود الدولة من أجل أن يشمل السلم الإقليمي لبنان، معرباً عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. وأشاد عون في بيان بمساعي جميع الأطراف التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، لا سيما جهود باكستان ومصر وتركيا.

وأعرب عون عن أمله في أن «يكون الاتفاق خطوة أولى نحو اتفاق نهائي وشامل لمختلف القضايا التي تشكل عوامل تفجير لمنطقتنا، بما يصون سيادة كل دولة من دولها». وشدد على أن «غاية الأنظمة والحكومات هي تحقيق خير شعوبها في الحياة الحرة الكريمة، لا سوقها إلى الموت العبثي والمجاني».