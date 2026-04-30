بالفيديو- جان يامان يتخلى عن لحيته بعد سنوات.. تغيير جذري يصدم الجمهور

دبي - فريق التحرير: بعد سنوات طويلة ارتبط خلالها اسم الممثل التركي جان يامان بإطلالته الشهيرة التي ميّزتها اللحية، والتي ظهر بها في عدد كبير من أعماله وأدواره التي حققت نجاحًا واسعًا، فاجأ يامان الجمهور مؤخرًا بتغيير غير متوقع قلب ملامحه بالكامل. (http://www.instagram.com/p/DXvmEufIlcw/)

فقد نشر جان يامان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة ظهر فيها من دون لحية لأول مرة منذ سنوات، ما جعل كثيرين من المتابعين يعجزون عن التعرف عليه للوهلة الأولى، وسط موجة من التعليقات التي عبّرت عن الصدمة والانبهار بالإطلالة الجديدة.

ولم يخلُ الموقف من الطرافة، إذ علّق جان يامان على التغيير قبل تنفيذ الحلاقة، موجّهًا حديثه إلى الحلاق قائلاً: “سيكرهونك”، في إشارة إلى ردود فعل الجمهور المتوقعة بعد تخليه عن لحيته الشهيرة.

الجمهور الذي اعتاد على مظهره المعروف، وجد نفسه أمام نسخة مختلفة تمامًا من النجم التركي، حيث بدا وكأنه شخص آخر، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول سبب هذا التحول المفاجئ.

ويبقى السؤال الأبرز: هل هذا التغيير مرتبط بدور جديد في مسلسل أو عمل سينمائي؟

الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف الحقيقة وكل التفاصيل حول ما يحضّر له جان يامان في الأسابيع القادمة.