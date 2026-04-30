مساري في ألبوم كأس العالم ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: بخطوة عالميّة جديدة، يُواصل الفنان اللبنانيّ الكندي مساري بتحقيق بصمة فنيّة مُميّزة من خلال أغنية “Echo ” أحدث إصدارات الألبوم الرسميّ لكأس العالم FIFA 2026 والتي تجمع بين الفنانين Daddy Yankee و Shenseea بعمل يُشكّل إضافة فنيّة لافتة ويعكس التوجّه الموسيقيّ العالميّ للمشروع ، ومن إنتاج UAM وDef Jam Recordings و FIFA World Cup 2026.

وتأتي هذه الأغنية لتُعزّز الهويّة الفنيّة المُتنوّعة لألبوم FIFA 2026 من خلال مزج إثنين من أبرز الأصوات تأثيراً في عالميّ الـReggaeton والـDancehall وهي تتضمّن مقطع موسيقيّ من معزوفة “Red &Black Light” للعازف والمؤلف والمُنتج الموسيقيّ اللبنانيّ الفرنسي إبراهيم معلوف الذي شارك أيضاً في التوزيع الموسيقيّ للأغنية مع “مساري” وAdium.

وعن ولادة فكرة أغنية “Echo” قال “مساري”: “منذ حوالي الخمس سنوات وُلدت فكرة أغنية “Echo” عندما كنت أستمع لمعزوفة الفنّان إبراهيم معلوف “Red &Black Light” ووردت قطعة موسيقيّة لفتتني جداً وشعرت أّنني أريد تحويلها لنشيد موسيقيّ عالميّ خاص بكأس العالم FIFA، وتواصلت مع معلوف وقمت بالإنتاج الفنيّ للعمل وعملنا معاً على التوزيع الموسيقيّ الجديد للأغنية”.

وتابع:” أنا مُتحمّس جداً لأن يستمع الناس إلى أغنية “Echo” كونها تُجسّد طاقة مُميّزة وتعكس تلاقي ثقافات موسيقيّة مُختلفة في عمل واحد”.

وختم مساري بالقول:” مُشاركتي في هذا العمل جاءت إنطلاقاً من إيماني بقوّة الموسيقى في توحيد الجمهور حول العالم”.