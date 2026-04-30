كيليان مبابي ينافس ميسي ورونالدو في مؤشر “الكسل” الدفاعي

أعاد تقرير نشره مرصد CIES لكرة القدم تسليط الضوء على جانب دفاعي مثير للجدل في أداء كيليان مبابي، بعدما وضعه ضمن قائمة تضم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في مؤشر “أقصر مسافة مقطوعة من دون الاستحواذ على الكرة” مقارنة بمتوسط زملائه في الفريق.

ووجدت الدراسة، التي شملت لاعبين من 46 دورياً حول العالم، أن مهاجم ريال مدريد جاء ضمن المراكز الخمسة الأولى.

تقرير CIES يثير الجدل حول مبابي

أثار التقرير الجدل لأنه استُخدم من منتقدي مبابي للتشكيك في التزامه الدفاعي. وحمل عنوان: “أقصر مسافة مقطوعة من دون الاستحواذ على الكرة مقارنة بمتوسط زملائه في الفريق”، واعتمد على خوارزمية طُورت لهذه المناسبة.

وضمت الدراسة جميع اللاعبين من 46 دورياً من النخبة حول العالم ممن خاضوا ما لا يقل عن ألف دقيقة خلال العام الأخير، قبل أن تكشف عن قائمة “أفضل 10” ضمت أسماء لامعة، معظمها من اللاعبين المخضرمين.

وتصدر ميسي وكريستيانو رونالدو هذا التصنيف، في مشهد جمع أبرز لاعبين في هذا القرن على رأس القائمة، إلى جانب أسماء أخرى حضرت بقوة في الترتيب.

مبابي ضمن الخمسة الأوائل في التصنيف

حلَّ مبابي في المركز الخامس متعادلاً مع ميرليند داكو (روبن كازان الروسي). وجاء لاعب ريال مدريد بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وأرتيوم دزيوبا، ثم سيباستيان فيا.

وتقاسم رونالدو الصدارة بمؤشر 0.74 مع أرتيوم دزيوبا، المهاجم البالغ طوله 1.97 متر، والذي يلعب بعمر 37 عاماً مع أكرون تولياتي في الدوري الروسي الممتاز.

وبين الأسماء العشرة الأولى، بدا مبابي الأصغر سناً في قائمة الخمسة الأوائل. إذ بلغ 27 عاماً، ولم يكن أصغر منه في قائمة العشرة الأوائل سوى مويس كين وفيكتور أوسيمين، المولود بعده بتسعة أيام فقط.

كما أعاد هذا التصنيف التذكير بتصريحات لويس إنريكي بعد تأكد رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، حين أشار: “وجود لاعب كان يتحرك حيثما يريد يعني أن هناك حالات في اللعب لا أتحكم فيها. في العام المقبل سأتحكم فيها كلها. كلها، من دون استثناء”.

