تكنولوجيا: آيكو تطلق هاتف Neo 10 بلونين جديدين مع الاحتفاظ بالمواصفات الجبارة والأسعار التنافسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت آيكو التابعة لشركة فيفو والمتخصصة في هواتف الألعاب رسميا عن إضافة خيارين جديدين لألوان هاتفها الشهير Neo 10 وهما الأبيض الألبي والأسود الإسفلتي لينضما إلى الألوان السابقة وهي الأحمر الناري والكروم التيتانيوم التي تم إطلاقها في شهر مايو الماضي ومن المقرر أن تطلق آيكو هذه الألوان الجديدة اليوم الموافق الثلاثين من شهر أبريل في السوق الهندي لتوفير خيارات أكثر تنوعا للمستخدمين مع التأكيد على أن هذه التحديثات ستقتصر فقط على الجانب الجمالي والتصميم الخارجي دون أي تغيير في المواصفات التقنية الداخلية التي يتميز بها هذا الهاتف الجبار لضمان استمرار تقديم نفس الأداء القوي والمستقر والمميز الذي اعتاد عليه محبو الألعاب في الإصدارات السابقة وتلبية لتطلعاتهم في الحصول على مظهر عصري وجذاب يتناسب مع أذواقهم المختلفة

و يأتي هذا الهاتف الرائع بشاشة ممتازة من نوع AMOLED يبلغ مقاسها 6,78 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 1,5K مع معدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 144 هرتزا وذروة سطوع هائلة تصل إلى 5500 شمعة ويعتمد الهاتف في أدائه على معالج Snapdragon 8s Gen 4 القوي مقترنا بشريحة حوسبة فائقة طورتها الشركة بنفسها لتعزيز الأداء وتتكامل هذه المنظومة المذهلة مع بطارية عملاقة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع جدا بقدرة 120 واطا أما بالنسبة لقدرات التصوير المتقدمة فيضم الجهاز كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من عدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة جدا بدقة 8 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي احترافية وإجراء مكالمات فيديو في غاية الوضوح والنقاء

وفيما يتعلق بنظام التشغيل يعمل الهاتف بواجهة Funtouch OS 15 المبنية على نظام أندرويد 15 مع التزام بتقديم ثلاث ترقيات للوصول إلى أندرويد 18 وأربع سنوات من التحديثات الأمنية حتى عام 2029 وستحتفظ الألوان الجديدة بنفس الأسعار حيث يتوفر الإصدار الأساسي الذي يضم ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ومساحة 128 جيجابايت بسعر 34999 روبية هندية أي حوالي 370 دولارا ويبلغ سعر إصدار 8 جيجابايت مع مساحة 256 جيجابايت 36999 روبية هندية أي 390 دولارا بينما يأتي إصدار 12 جيجابايت مع مساحة 256 جيجابايت بسعر 38999 روبية أي 410 دولارات ليصل الإصدار الأعلى بذاكرة 16 جيجابايت ومساحة 512 جيجابايت إلى 43999 روبية هندية أي حوالي 465 دولارا لتناسب هذه التشكيلة الواسعة كافة الميزانيات والاحتياجات المختلفة للمستخدمين في السوق الهندي والأسواق العالمية