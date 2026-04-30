تكنولوجيا: أوبو وVivo يضيفان دعم AirDrop عبر Quick Share لهواتفهما الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل الشركات توسيع دعم ميزة نقل الملفات الشبيهة بـ AirDrop عبر Quick Share، حيث انضمت مؤخرًا هواتف Oppo Find X9 Ultra وvivo X300 Ultra إلى قائمة الأجهزة الداعمة لهذه التقنية.

وأكدت الصفحة العالمية لهاتف Oppo Find X9 Ultra دعم النسخة المحدثة من Quick Share، والتي تتيح نقل الملفات بسهولة بين أجهزة Android وiOS وiPadOS وmacOS، ما يعزز تجربة المشاركة بين الأنظمة المختلفة.

وفي السياق نفسه، أشار تقرير آخر إلى دعم الهاتف العالمي vivo X300 Ultra لنفس الميزة، ليقدم تجربة مشابهة في نقل الملفات السريع عبر المنصات.

وكانت جوجل قد قدمت هذه الخاصية لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي، مع إطلاق سلسلة Pixel 10 كأول أجهزة تدعمها، قبل أن تمتد لاحقًا إلى هواتف Pixel 9، ثم تبدأ بالوصول تدريجيًا إلى المزيد من أجهزة Android.

ومع استمرار هذا التوسع، يُتوقع أن تعتمد المزيد من الشركات هذه الميزة خلال الفترة المقبلة، ما يجعل مشاركة الملفات بين الأجهزة المختلفة أكثر سلاسة من أي وقت مضى.

