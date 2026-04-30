تكنولوجيا: سامسونج تحقق أرباحًا ضخمة من الذاكرة في الربع الأول… والهواتف تواصل الربحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Samsung Electronics عن نتائجها المالية للربع الأول من العام، حيث سجلت أداءً قويًا مدفوعًا بقطاع الذاكرة، رغم استمرار التحديات في بعض القطاعات الأخرى.

وحققت وحدة الهواتف والشبكات (MX) إيرادات بلغت 38.1 تريليون وون كوري، مع أرباح تشغيلية وصلت إلى 2.8 تريليون وون، ما يؤكد استمرار ربحية هواتف Galaxy خلال هذا الربع.

ورغم ارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت الأرباح نتيجة ضغوط السوق، مع اعتماد الشركة على مزيج منتجات يركز على الفئة العليا وتحسين التكاليف للحفاظ على الربحية.

وفي المقابل، تتوقع سامسونج انخفاضًا في الإيرادات خلال الربع الثاني، مع استمرار تركيزها خلال النصف الثاني من العام على تعزيز مبيعات الهواتف الرائدة وتقوية موقعها في سوق الأجهزة القابلة للطي.

ومن جهة أخرى، سجل قطاع الحلول (Device Solutions) قفزة تاريخية، حيث بلغت الإيرادات 81.7 تريليون وون، بزيادة كبيرة على أساس ربع سنوي، فيما وصلت الأرباح التشغيلية إلى 53.7 تريليون وون.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الذاكرة، الذي حقق أعلى مبيعات ربع سنوية في تاريخه بفضل الطلب القوي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما بدأت الشركة توريد ذاكرة HBM4، مع خطط لإطلاق نسخ محسنة منها قريبًا، إلى جانب التوسع في سوق وحدات التخزين PCIe Gen6 الموجهة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

أما قطاع الشاشات، فقد سجل إيرادات بلغت 6.7 تريليون وون مع أرباح تشغيلية محدودة، نتيجة انخفاض الطلب على الشاشات الصغيرة والمتوسطة، في حين استمر الطلب القوي على شاشات OLED المخصصة للألعاب.

وفي سياق متصل، حقق قطاع System LSI تحسنًا في الأرباح بفضل مبيعات الشرائح، مع خطط لزيادة الحصة السوقية في الهواتف متوسطة الفئة والتوسع في مستشعرات 200 ميجابكسل.

بينما تأثر قطاع Foundry بانخفاض الأرباح، رغم استمرار العمل على تقنيات تصنيع متقدمة مثل 1.4 نانومتر والسعي لجذب عملاء جدد.

وبشكل عام، سجلت Samsung Electronics إيرادات إجمالية قياسية بلغت 133.9 تريليون وون خلال الربع الأول، مع أرباح تشغيلية وصلت إلى 57.2 تريليون وون، ما يعكس قوة الأداء العام للشركة رغم التباين بين قطاعاتها.

المصدر