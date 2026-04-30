تكنولوجيا: جوجل توسّع ميزة Picture-in-Picture على YouTube عالميًا لجميع المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسّعت YouTube ميزة العرض المصغر Picture-in-Picture لتشمل المستخدمين حول العالم، بعد أن ظلت لفترة طويلة حصرية لمشتركي Premium أو المتواجدين داخل الولايات المتحدة.

وبدءًا من هذا الأسبوع، أصبح بإمكان مستخدمي Android وiOS من غير المشتركين تشغيل الفيديوهات الطويلة في وضع PiP، مع الاستمرار في استخدام تطبيقات أخرى في نفس الوقت. ومع ذلك، تظل هناك قيود محددة على نوعية المحتوى المدعوم.

وفي هذا السياق، تستثني YouTube المحتوى الموسيقي من هذه الميزة لغير المشتركين، حيث لا يمكن تشغيل مقاطع الموسيقى أو الفيديوهات الغنائية في وضع PiP. ويشمل ذلك الفيديوهات الرسمية، ومقاطع Art Tracks، وأغاني الأطفال، بالإضافة إلى المحتوى الموسيقي الذي ينشئه المستخدمون.

وبهذا القرار، تضع YouTube المستخدمين غير المشتركين وأصحاب اشتراك Premium Lite في نفس المستوى من حيث قيود تشغيل المحتوى في وضع Picture-in-Picture، مع استمرار تقديم مزايا إضافية لمشتركي Premium الكامل.

