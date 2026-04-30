هل يعتزل جورج كلوني؟ تصريحاته تشعل الجدل

دبي - فريق التحرير: يستعد الممثل والمخرج جورج كلوني لإطفاء شمعة ميلاده الخامسة والستين الشهر المقبل، معلناً تحوّلاً جذرياً في مسيرته المهنية نحو نمط حياة أقل صخباً، مع التركيز بشكل أكبر على القضايا الإنسانية والعمل الخيري.

وخلال مشاركته في حفل توزيع جوائز “شابلن” الحادي والخمسين في مركز لينكولن يوم الاثنين الماضي، كشف كلوني، في احدث تصريحاته، أنه يعتزم تكريس وقت أطول لـ”مؤسسة كلوني من أجل العدالة”، التي أسسها بالتعاون مع زوجته المحامية الحقوقية أمل كلوني.

إلى جانب نشاطه الحقوقي، أكد كلوني التزامه بدعم مدرسة “رويبال” للسينما والتلفزيون في لوس أنجلوس، والتي تهدف إلى خلق مسارات تعليمية أكثر شمولاً للطلاب من الفئات الأقل تمثيلاً الراغبين في دخول عالم الصناعة السينمائية.

وعن هذا التحول، قال نجم “Ocean’s Eleven”: “سأقوم بأشياء أجدها أكثر إشباعاً لذاتي، لأنني لم أعد أطارد المسيرة المهنية كما في السابق. العمل على مشاريع شخصية أمر مفيد للغاية، لأنه يمنحك الفرصة لقضاء وقت أطول في أشياء تهمك حقاً… وهذا هو جوهر تركيزي حالياً”.

ورغم ميله إلى الهدوء، أوضح كلوني أنه لا ينوي اعتزال هوليوود بشكل نهائي، معلقاً بابتسامة: “إذا عُرض عليّ دور جيد، فسأقبله حتماً”.

وفي لفتة متواضعة، اعترف الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، والذي كُرّم في الحفل لإسهاماته الكبيرة في الفن السينمائي، بأنه يشعر ببعض “الإحراج” خلال مراسم التكريم، قائلاً: “أعتقد أن أي شخص يتمتع بقدر من النزاهة سيشعر بالخجل عندما يقف أحدهم ويكيل له المديح”.

كما استذكر كلوني بداياته المتواضعة، واصفاً رحلته من أدوار بسيطة في مسلسلات مثل “The Facts of Life” إلى التكريم في مركز لينكولن بأنها “سريالية”. وأضاف بتواضع: “فكرة أنني قدمت بعض تلك العروض وما زلت أملك مسيرة مهنية حتى الآن هي أمر صادم حقاً”.

يُذكر أن جورج كلوني، الذي حضر الحفل برفقة زوجته أمل، كان قد عانى لسنوات في المسلسلات الكوميدية والأعمال التلفزيونية غير الناجحة قبل أن يحقق شهرته الواسعة في مسلسل “ER”، الذي شكّل بوابته نحو نجومية الشاشة الكبيرة.

وتزوّج الثنائي جورج وأمل في البندقية عام ٢٠١٤، ورُزقا بالتوأم ألكسندر وإيلا في عام ٢٠١٧.