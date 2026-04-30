بعد قضية المخدرات… كوبيلاي آكا في مواجهة مصيرية جديدة داخل “قصر مرجان”

دبي - فريق التحرير: ​تستعد قناة ATV التركية لإطلاق واحد من أضخم إنتاجاتها للموسم الدرامي الجديد وهو مسلسل بعنوان “قصر مرجان” (Mercan Köşk)، من إنتاج شركة Faro.

في التفاصيل، ​تأكدت مشاركة الممثل الشاب كوبيلاي أكا، ليتصدر البطولة، وينضم إليه الممثل القدير محمد أوزغور، كأول الأسماء المنضمة رسمياً لفريق العمل، مما يعد بمواجهة درامية قوية بين الجيلين.

​تتمحور قصة المسلسل حول رحلة انتقامية تقودها الشخصية الرئيسية “جيمري”، التي تعيش صدمة نفسية عنيفة بعد اغتيال والدها، مما يدفعها للانضمام إلى سلك الشرطة للبحث عن الحقيقة والثأر.

تأخذ الأحداث منحىً مختلفاً تماماً في مدينة مرسين، حيث تتبع البطلة الرجل الذي تحبه، مما يضيف طابعاً من الرومنسية الممزوجة بالغموض.

​يتولى المهمة المخرج يحيى سامانجي، المعروف بأعماله الناجحة مثل “جبل القلب” و”البحر الأخضر”.

​بينما يشارك في السيناريو فريق متميّز يضم أهنور سيردار أوغلو، بمشاركة أسماء لها ثقلها في الدراما التركية مثل أتيلا أوزير ونالان سفاش ومن المتوقع أن يتم التصوير بين اسطنبول ومدينة مرسين الساحلية.

نذكر أن كوبيلاي آكا سبق أن أُدين بوجود مواد محظورة في الفحوصات التي أجرتها الشرطة التركية، في إطار الحملة التي لا تزال تشنّها لمكافحة آفة المخدرات.