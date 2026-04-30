الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، من دفع نحو ربع سكان البلاد إلى مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، جراء تصاعد أعمال العنف والضغوط الاقتصادية الراهنة.

ولفت بيان مشترك وزعه اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي بالاشتراك مع وزارة الزراعة اللبنانية إلى أن نحو 1.24 مليون شخص« واحد من كل أربعة» من السكان المشمولين بالدراسة، من المتوقع أن يواجهوا مستويات من انعدام الأمن الغذائي تصنف ضمن مرحلة الأزمة «المرحلة الثالثة» أو أسوأ، خلال الفترة ما بين أبريل وأغسطس 2026.

Advertisements