فيلم مايكل جاكسون الجديد يواجه هجوماً متصاعدًا… ماذا يحدث؟

دبي - فريق التحرير: انتقد المخرج دان ريد، صاحب الفيلم الوثائقي “Leaving Neverland”، فيلم السيرة الذاتية الجديد عن النجم الراحل مايكل جاكسون، معتبراً أنه “من المستحيل أخذه على محمل الجد” كعمل يعكس حقيقة حياته.

وفي مقابلة مع مجلة Variety، عبّر ريد عن استيائه من الفيلم الذي يؤدي بطولته جعفر جاكسون، مشيراً إلى أنه يتجاهل محطات جدلية أساسية في حياة جاكسون، لا سيما الاتهامات التي وُجّهت إليه في التسعينيات، والتي تناولها فيلمه الوثائقي من خلال شهادات ويد روبسون وجيمس سيفتشاك، اللذين أكدا تعرضهما للإساءة في طفولتهما، في حين نفت عائلة جاكسون هذه الادعاءات وأصدرت عملاً مضاداً للرد عليها.

ورأى ريد أن الفيلم “يقلب الحقائق” ويفتقر إلى طرح متوازن، منتقداً استمرار تقديم أعمال فنية عن جاكسون دون التطرق إلى هذه القضايا، معتبراً أن التبريرات المطروحة لسلوكه “غير منطقية” ولا تقدّم رواية مقنعة. كما وصف جاكسون بأنه “أسطورة أميركية” تتجاوز كونه شخصاً عادياً، في إشارة إلى تأثيره الواسع، منتقداً أيضاً مخرج الفيلم بسبب تشكيكه السابق في الاتهامات، وسط استمرار الجدل حول إرث النجم الراحل.

ورغم هذه الانتقادات، حقق الفيلم انطلاقة قوية في شباك التذاكر، إذ سجّل في أيامه الأولى نحو ٢١٧ مليون دولار، محققاً نجاحاً لافتاً ضمن فئة أفلام السيرة الذاتية ومتفوّقاً على عدد كبير من الأعمال المماثلة.