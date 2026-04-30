عبّاس النوري يحسم موقفه من العمل مع تيم حسن… هذا ما قاله

دبي - فريق التحرير: أكد الممثل السوري عباس النوري أن المعيار الحقيقي لاجتماع النجوم في عمل واحد هو “المشروع الدرامي”، وليس الرغبة في تشكيل ثنائيات، واصفاً هذا المصطلح بأنه مجرد “غزل إعلامي” لم يعد له مكان في الصناعة المعاصرة.

وحسم “النوري” الجدل حول إمكانية اجتماعه مع الممثل تيم حسن، موضحاً في تصريح عبر “إي تي بالعربي” أنه لا يفضّل منطق الثنائيات في العمل، قائلاً: “لا أتعامل مع الفن بلغة العمل مع فلان أو علّان.. المشروع هو الذي ينادي أصحابه، فإن كان لدى تيم مشروع معيّن يناديني، سأكون معه، والعكس صحيح”.

وعلى صعيد الشراكات التي يتطلع إلى استعادتها، غمر النوري زميله الممثل فارس الحلو بكلمات من المحبة والتقدير، واصفاً إياه بـ“الممثل والشخص النادر”. وأبدى إعجاباً كبيراً بموهبته الكوميدية، معلقاً بأسلوب فكاهي: “أنا لو وقفت معه بالكوميديا بيمحيني”، مشيداً في الوقت نفسه بأدائه “الخطير” في مسلسل “مولانا”، الذي عُرض في شهر رمضان الفائت، وهو من إنتاج شركة “الصبّاح”.