تكنولوجيا: تسريب: تأجيل جهاز iPad Ultra القابل للطي من أبل بسبب الوزن والسعر المرتفع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوقفت أبل مؤقتًا تطوير مشروعها الطموح iPad Ultra، الذي كان يُخطط له ليكون جهازًا هجينًا قابلًا للطي يجمع بين iPad وMacBook بهدف إعادة تعريف فئة الأجهزة اللوحية.

وبحسب المسرب المعروف Instant Digital، بدأت الشركة في إعادة تقييم خطتها بعد الأداء الضعيف لمبيعات أجهزة iPad Pro الفئة العليا، وهو ما دفع فريق أبل بقيادة John Ternus إلى التراجع عن فكرة إطلاق جهاز هجين فاخر في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك رغم أن iPad Pro المزود بشريحة M4 وتقنية الشاشة Tandem OLED قدم أداءً قويًا، إلا أن الطلب عليه شهد تراجعًا ملحوظًا خلال عامي 2024 و2025، وفقًا لتحليلات السوق.

ومن ناحية التصميم، كان النموذج الأولي من iPad Ultra يعتمد على شاشة OLED قابلة للطي بحجم 20 بوصة، لكنه واجه تحديات هندسية كبيرة.

وتشير التقارير إلى أن وزن الجهاز وصل إلى نحو 3.5 رطل (حوالي 1.6 كيلوجرام)، ما يجعله أثقل من MacBook Pro بحجم 14 بوصة وحتى MacBook Air 15 بوصة.

كما كشفت التسريبات أن السعر المتوقع للجهاز كان سيبدأ من نحو 3,900 دولار، ما يضعه في فئة أجهزة فائقة الفخامة. ويُذكر أن فكرة الجهاز كانت تشبه إلى حد كبير أجهزة مثل Huawei MateBook Fold، الذي يأتي أيضًا بتصميم قابل للطي وشاشة كبيرة.

وفي المقابل، تواصل ابل تطوير استراتيجية “Ultra” الخاصة بها، والتي يُتوقع أن تشمل iPhone Ultra القابل للطي وMacBook Pro بشاشة OLED تعمل باللمس في الفترة ما بين أواخر 2026 وبداية 2027، بينما يبدو أن مشروع iPad Ultra قد تم تجميده بسبب التحديات التقنية والسعر المرتفع.

