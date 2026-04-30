ولي العهد ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من رئيس وزراء كندا مارك كارني.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، واستعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويقود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا منذ مطلع عام 2026، تمثل في سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع قادة دوليين وإقليميين، وذلك بهدف احتواء التصعيد العسكري وتعزيز استقرار المنطقة.