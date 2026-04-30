حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب

لم تكن ليلة أمس في البيت الأبيض مجرد عشاء دبلوماسي على شرف ملك وملكة؛ كانت حلبة ناعمة لصراع محكم الصياغة، تشهر فيه الكلمات بديلا عن المواقف الصارمة، ويستدعى التاريخ شاهدا لا ضيفا. الملك البريطاني تشارلز الثالث أدار ليلته في قلب واشنطن بأسلوب الدبلوماسي المحنك الذي يضرب حيث يؤلم، لكنه يضحك حين يضرب. فيما التقط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرصة من بعيد ليضيف سطرا إلى المشهد، فأكمل المثلث الأوروبي ما بدأه الملك. هكذا باتت مائدة عشاء واحدة كافية لتكشف خرائط التوتر والمزاح والسياسة في العلاقة عبر الأطلسي.

مناورة تشارلز

في قاعة الجناح الشرقي من البيت الأبيض، وقف الملك البريطاني ليفاجئ الحضور بعبارة واحدة ردت على أشهر استفزازات ترمب لحلفائه الأوروبيين. فقد طالما أشهر الرئيس الأمريكي ورقة الحرب العالمية الثانية في مواجهة أوروبا، إذ صرح في قمة دافوس يناير الماضي بأن الحلفاء الأوروبيين كانوا سيتحدثون الألمانية واليابانية لولا التدخل الأمريكي. فرد الملك بهدوء الواثق: «أجرؤ على القول إنه لولانا، لكنتم تتكلمون الفرنسية»، في إشارة ذكية إلى الصراع الاستعماري البريطاني الفرنسي على أمريكا الشمالية قبل الاستقلال. ضحك ترمب، وضحك الحضور، وانتشر المقطع في ساعات.

التاريخ يستدعى

لم يكتف تشارلز بالمزحة اللغوية، بل جعل التاريخ رفيقه طوال الليلة. علق بدهاء على مشروع ترمب لهدم الجناح الشرقي وبناء قاعة احتفالات بأربعمئة مليون دولار، مذكرا بأن البريطانيين سبقوا الجميع في «التطوير العقاري» للبيت الأبيض عام 1814 حين أحرقه جنود التاج البريطاني. وأضاف أن العشاء يمثل «تحسنا ملحوظا» على حفلة «شاي بوسطن» قبل قرنين ونصف، حين رمى المستوطنون البضاعة البريطانية في البحر احتجاجا على الضرائب. مزاح فيه من الذاكرة والحنكة بقدر ما فيه من الابتسام.

باريس تنضم

لم تمر العبارة الملكية دون أن يلتقطها الإليزيه. سارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مشاركة مقطع كلمة تشارلز على منصة إكس، معلقا بالإنجليزية: «!That would be chic» في إشارة ضمنية إلى أن الفرنسية لغة الرقي والأناقة، وأن الأمر لم يكن ليمثل خسارة لو جرى. جاء التعليق سريعا وخفيفا، لكنه يكشف عن حرص فرنسي على الحضور في كل مشهد أوروبي يقرأ على أنه رد على واشنطن.

توترات خلف الابتسامات

خلف الدعابات، كانت التوترات الحقيقية تطل من وراء الستار. فحين عرضت المملكة المتحدة نشر حاملتي طائراتها في مرحلة الصراع مع إيران، رفض ترمب العرض بازدراء، واصفا القطعتين البحريتين البريطانيتين بأنهما «لعب أطفال» مقارنة بالأسطول الأمريكي. وجاءت زيارة تشارلز الأمريكية التي امتدت أربعة أيام في هذا السياق المشحون، لتشكل محاولة بريطانية للحفاظ على متانة العلاقة الخاصة مع واشنطن عبر الدبلوماسية الناعمة.

هدية بمليون كلمة

أتم تشارلز ليلته بهدية موحية؛ أهدى ترمب جرس الغواصة البريطانية «HMS Trump» التي أطلقت عام 1944 إبان الحرب العالمية الثانية، مرفقا إياه بعبارة: «وإن احتجتم إلينا يوما، فما عليكم إلا أن تقرعوه». الهدية كانت أبلغ من خطاب؛ تذكير بأن الشراكة التاريخية ليست منحة أمريكية، بل إرث مشترك بني على الدم والتضحية معا.

أبرز محطات الليلة:

المناسبة: عشاء دولة في البيت الأبيض، تكريما للملك تشارلز وكاميلا

نكتة تشارلز: رد على ترمب بأن أمريكا كانت ستتحدث الفرنسية لولا بريطانيا

رد ماكرون: علق على المقطع بـ«!That would be chic» عبر منصة إكس

توتر عسكري: ترمب رفض حاملتي الطائرات البريطانيتين ووصفهما بـ«لعب الأطفال»

هدية الليلة: جرس الغواصة HMS Trump إشارة إلى العمق التاريخي للتحالف

الزيارة: 4 أيام تضمنت خطابا نادرا أمام الكونغرس الأمريكي.