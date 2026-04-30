السعودية تؤكد استمرار دعمها لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بصفتها المانح المؤسس ورئيسة مجلسه الاستشاري

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، بوصفه تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، خلال اجتماع على مستوى السفراء، عُقد في إطار مبادرة "UN80" لمراجعة قدرات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركزه، التي أشار فيها إلى استمرار دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب منذ تأسيسه عام 2011م، بصفتها المانح المؤسس ورئيسة مجلسه الاستشاري.

وشددت المملكة في إطار مبادرة "UN80"، على أهمية الحفاظ على قدرات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركزه، وتعزيز دعمهما بموارد مستدامة, مؤكدة ضرورة مواجهة التهديدات المستجدة، لا سيما استغلال الجماعات الإرهابية للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في التجنيد والتمويل والدعاية.

وأشارت المملكة إلى أن أفريقيا لا تزال الأكثر تضررًا من الإرهاب، بما يستدعي شراكة دولية فاعلة واستجابة منسقة تراعي أولويات الدول، مع إدانة الهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مالي، بما في ذلك العاصمة باماكو.