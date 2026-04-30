السعودية للشحن والهيئة العامة للغذاء والدواء تعلنان عن مبادرة تسهيلات على خدمات الشحن الجوي

ويأتي هذا التعاون في إطار المرونة الاستباقية لقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة لحماية الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي، حيث من المنتظر أن تسهم المبادرة في خفض تكاليف الشحن بشكل مباشر لمستوردي الأدوية وضمان استمرارية تدفق تلك الشحنات دون انقطاع.
وتهدف هذه المبادرة إلى إبراز ريادة المملكة في تأمين سلاسل الإمدادات الحيوية للأدوية وقدرتها في التعامل مع المتغيرات، فيما تظهر هذه المبادرة التعاون بين القطاعين العام والخاص في القطاع اللوجستي بما يعزز الكفاءة التشغيلية ضمن المنظومة الوطنية للنقل.
وتحظى السعودية للشحن بقدرات متقدمة لإدارة هذه المبادرة، مدعومةً بشهادتي IATA CEIV Pharma و CEIV Fresh اللتين تمثلان أعلى معايير الالتزام، ومن خلال حلول سلسلة التبريد المتطورة، تلتزم الشركة بالنقل الآمن والتحكم الدقيق في درجات الحرارة وفقًا للوائح الدولية واشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء، مما يعد ركيزة أساسية للحفاظ على سلامة الأدوية وجودة المنتجات سريعة التلف.
