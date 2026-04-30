وزير الخارجية يستقبل نظيره الفرنسي

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم في الرياض، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الخارجية، وصاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان مستشار سمو وزير الخارجية للشأن اللبناني، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبدالرحمن الأحمد.