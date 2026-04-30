انطلاق ملتقى تمكين الرابع بجدة لتعزيز فرص التوظيف ورفع جاهزية الكوادر الوطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق يوم الاثنين 4 مايو 2026 ملتقى تمكين بنسخته الرابعة في فندق الريتزكارلتون بمدينة جدة، بتنظيم جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التمكين الاقتصادي والمهني، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل، ويستمر حتى يوم الأربعاء 6 مايو 2026.

ويأتي الملتقى امتدادًا لسلسلة من النجاحات المتراكمة التي حققتها النسخ السابقة، حيث يرسّخ مكانته كمنصة نوعية تجمع الباحثين عن عمل بجهات التوظيف في مختلف القطاعات، بما يسهم في تسريع فرص التوظيف، ورفع كفاءة المواءمة بين مخرجات التأهيل واحتياجات السوق.

ويتضمن الملتقى حزمة من المسارات المتخصصة التي صُممت لتحقيق أثر مباشر، من أبرزها:

معرض توظيف مباشر يتيح إجراء مقابلات فورية مع الجهات المشاركة

ورش عمل تدريبية تستهدف تطوير المهارات المهنية والشخصية

جلسات إرشاد مهني لدعم التخطيط الوظيفي وبناء المسار المهني

ويهدف ملتقى تمكين إلى تمكين المستفيدين من الوصول إلى فرص وظيفية حقيقية، وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري ورفع معدلات التوظيف.