440 يتيماً يرسمون طموحاتهم عبر بوابة الرياضة بتنظيم مجتمع جميل السعودية 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسم 440 يتيماً طموحاتهم بمشاركتهم في دوري روشن "الدوري السعودي للمحترفين"، وذلك خلال مرافقتهم للاعبين أثناء دخلوهم لأرض الملعب عند بداية المباريات، في مبادرة نظمتها مؤسسة مجتمع جميل السعودية بالشراكة مع جميل لرياضة المحركات لترسيخ الطابع الاجتماعي والإنساني، بالتعاون مع عددٍ من الجمعيات الخيرية المهتمة برعاية الأيتام في المملكة. وفي مباراة الكلاسيكو بين النصر والأهلي بالتحديد التي أقيمت يوم أمس الأربعاء على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، ارتدى الأطفال ملابس المهن التي يتطلعون للعمل بها مستقبلاً كرمزٍ لما يسعون لتحقيقه.

وتمثل هذه المبادرة التي تأتي بالشراكة مع دوري روشن دعماً معنوياً للأطفال الأيتام وتمكينهم، وتسعى لتوفير تجربة فريدة لهذه الشريحة الغالية من المجتمع، وتحفيزها على التفوق الدراسي والتميز الأكاديمي، والتي تأتي بالتوافق مع مستهدفات وبرامج مجتمع جميل السعودية ورؤية السعودية 2030 التي تستهدف دعم الأيتام وتمكينهم دراسياً، مثل برنامج تنوير للأيتام المتميزين دراسياً، حيث نظمت المؤسسة على مدى 15 عام رحلات صيفية ترفيهية وتعليمية للأيتام المتفوّقين دراسياً، وشملت الرحلات عدة دول، مثل اليابان وفرنسا وتركيا وسنغافورة وماليزيا ومصر والعديد من الدول الأخرى.

من جانبه أوضح مدير البرامج الاجتماعية بمؤسسة مجتمع جميل السعودية، عبدالله طلب، أن المبادرة التي تتجاوز مجرد الحضور في أرض الملعب؛ حيث تستهدف خلق تجربة ملهمة تحفز الأطفال على التميز الدراسي. فارتداء ملابس المهن المستقبلية هو تذكير بأن التفوق في العلم هو الطريق الحقيقي لتحقيق الأحلام، وهذا التوجه يتماشى مع الجهود المستمرة في رعاية الأيتام دراسياً وتمكينهم من خلال مختلف البرامج الهادفة؛ مما يثبت أن الأحلام لا تعرف حدوداً، وأن لكلّ يتيم حق في الحلم وأن يكون بطل الغد.