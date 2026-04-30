"سمو القابضة" و"رؤية عمَّان" توقّعان 3 اتفاقيات تطوير عقاري ومذكرة تفاهم لمشروع عمراني متكامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية رئيس مجلس إدارة شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، الدكتور يوسف الشواربة، رئيس لجنة أمانة عمّان، وقّعت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير مع شركة "سمو القابضة " (Sumou Holding)، إحدى أبرز الشركات الرائدة في تطوير المشاريع الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية، ثلاث اتفاقيات تطوير لمشاريع نوعية في العاصمة عمّان، بإجمالي حجم استثمار يبلغ 35 مليون دينار أردني أي ما يتجاوز 185 مليون ريال.

كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني متكامل ومتعدد الاستعمالات، على مساحة تُقدّر بنحو 350 دونماً، على امتداد كوريدور عبدون.

وقد مثّل شركة رؤية عمّان في توقيع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي، المهندس مصطفى أبو غوش، فيما مثّل شركة سمو القابضة سعادة الاستاذ سعيد النهدي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وحضر مراسم التوقيع من جانب مجموعة سمو الأستاذ عبدالرحمن بن عايض القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة سمو للاستثمار الدولي، والأستاذ أنس مصلح، الرئيس التنفيذي لشركة سمو الأردن. كما حضرالتوقيع عطوفة مدير مدينة عمّان المهندس نبيل الجريري، وعطوفة أمين عام وزارة الاستثمار السيد زاهر القطارنة.

وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع على أهمية بناء شراكات بناءة تواكب متطلبات التنمية الحديثة، وتسهم في تحقيق رؤى مستقبلية مشتركة تخدم المجتمع وتعزز النمو الاقتصادي.

من جانبها، أوضحت شركة سمو القابضة أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي انسجامًا مع قرارها الاستراتيجي بدخول السوق الأردني بالشراكة مع رؤية عمّان، بما يعكس ثقتها بالبيئة الاستثمارية الواعدة في المملكة، ويؤسس لإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى تعزز حضورها الإقليمي وتسهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وتُعد "سمو القابضة" شريكًا استراتيجيًا في عدد من المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية، لا سيما في مكة المكرمة وجدة والخبر. ومن أبرز هذه المشاريع شراكتها مع "البلد الأمين" — الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة — في مشروع "ضاحية سمو" بمكة المكرمة، إضافة إلى مشروع "Sumou Towers" على كورنيش جدة، ومشروع "لابيرلا – الخبر"، وهو مجمّع سياحي وترفيهي فاخر يقع مباشرة على الخليج العربي، ويمتد على مساحة تطويرية تُقدّر بنحو 180 ألف متر مربع.

كما تعمل الشركة على تطوير مشاريع إقليمية في عدد من الدول العربية، من بينها مشروع "مارينا ويست" في المنامة – البحرين، ومشروع "سمو بوليفارد" في العاصمة المصرية القاهرة، ما يعكس خبرتها الواسعة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.