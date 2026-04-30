المفاوضات تتعثر والريال الإيراني ينهار

في يوم واحد حافل بالتطورات المتسارعة، كشفت شهادة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أمام الكونغرس عن صورة مركبة للمشهد: انتصارات عسكرية أمريكية تقابلها طموحات نووية إيرانية لم تكسر، ودبلوماسية تراوح مكانها، وريال يتهاوى إلى قاع تاريخي لم يبلغه من قبل. وعلى وقع هذا كله، أطل ترمب بصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي وعبارة «انتهى زمن الرجل اللطيف»، ليرسي المشهد اليومي على مزيج من التصعيد اللفظي والحصار الممتد والدبلوماسية الباكستانية المتعثرة.

الكونغرس يحاصر

في إفادته الأولى أمام الكونغرس منذ اندلاع الحرب، أقر وزير الدفاع بيت هيغسيث بأن واشنطن حققت «نجاحات لا تصدق» في ميادين إيران، غير أنه عاد ليعيد تعريف المشهد بنفسه، مؤكدا أن طهران «لا تزال تحمل طموحا نوويا» وأن الرقابة الأمريكية عليها لا تنقطع ساعة. وتابع رئيس هيئة الأركان الجنرال دان كاين شارحا أن قواته «نفذت مهاما معقدة» وأنها «مستعدة لخوض كل الحروب اللازمة»، في إشارة ضمنية إلى أن الخيار العسكري لم يغلق بابه. وفي المقابل، اشتعلت الجلسة بانتقادات برلمانية من الحزبين لعدم تقديم الإدارة إحاطات سرية منتظمة للكونغرس، وهو ما ينذر بتصدعات داخلية قد تثقل كاهل البيت الأبيض في المرحلة المقبلة.

ترمب يصعد

لم يكتف الرئيس الأمريكي بالإفادات الرسمية، إذ اختار منصة «تروث سوشيال» مساحة لرسائله الأكثر حدة. نشر ترمب صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها مدججا بالسلاح وسط مشاهد حربية، مرفقة بعبارة «لا مزيد من السيد اللطيف»، وكتب مطالبا طهران بأن «تكون أكثر حنكة قريبا»، في توصيف مبطن للانقسام الذي يراه في بنية القيادة الإيرانية بعد مقتل خامنئي.

في الوقت الذي وجه فيه ترمب تعليمات لمساعديه بالاستعداد لتمديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية الذي بدأ في الثالث عشر من أبريل، بعد أن وجد نفسه أمام خيارات محدودة: استئناف القصف محفوف بمخاطر عسكرية وسياسية، والانسحاب يفسر انتصارا إيرانيا.

الريال الإيراني ينهار

على الجانب الإيراني، يتحمل الاقتصاد العبء الأثقل. بلغ الريال الإيراني مستوى تاريخيا غير مسبوق عند مليون وثمانمائة وعشرة آلاف ريال مقابل الدولار الواحد، في انخفاض بلغ قرابة 15% خلال يومين فحسب. وكشف البنك المركزي عن معدل تضخم بلغ 65.8%، مرشح للتفاقم مع استمرار تدهور العملة. في المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون أن بلادهم قادرة على الصمود لامتلاكها طرقا تجارية بديلة، وأن التفكير في إنهاء الحرب ليس واردا.

باكستان توسط

أكد رئيس الوزراء شهباز شريف، أمس، أن وزير الخارجية الإيراني عراقجي أبلغه هاتفيا قبيل توجهه إلى موسكو بأنه «سيرد في أقرب وقت ممكن» بعد مشاورة قيادته. غير أن مسؤولا باكستانيا وصف الإيرانيين بأنهم «بطيئون بشكل مؤلم»، مستندا إلى غياب بنية قرار مركزية واحدة في طهران منذ مقتل خامنئي.

الاستخبارات تدرس إعلان النصر

تدرس أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بتكليف من الإدارة، سيناريو إعلان ترمب انتصارا أحاديا. وتشير التقديرات إلى أن الانسحاب المصحوب برفع عسكري سيعده الإيرانيون فوزا، فيما سيفسر الانسحاب مع إبقاء وجود مكثف تكتيكا تفاوضيا لا نهاية للحرب. ويضاف إلى ذلك تحذير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي من أن نحو 200 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال محتجزا في أنفاق أصفهان، في مخزون قادر تقنيا على تصنيع عشر قنابل نووية.

أبرز مؤشرات المشهد:

الريال الإيراني ينهار: 1.8 مليون مقابل الدولار الواحد — أدنى مستوى تاريخي

التضخم الإيراني يرتفع إلى 65.8% خلال شهر أبريل

اليورانيوم المخصب: 440 كغم بنسبة 60% — يكفي لعشر قنابل نووية

المقترح الإيراني: 3 مراحل تؤجل الملف النووي «مرفوض أمريكيا»

القيادة الإيرانية: مجتبى خامنئي رسميا، والحرس الثوري فعليا.