المركزي الأوروبي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سعر عملة البيتكوين يوم الأربعاء، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار إلى استعداده لمواصلة ذلك في مواجهة أي ضغوط تضخمية ناتجة عن تطورات الشرق الأوسط.

كما أثّر تعثر دبلوماسي جديد بين الولايات المتحدة وإيران سلبًا على معنويات السوق.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1% إلى 75,632.1 دولار بحلول الساعة 17:08 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:08 بتوقيت غرينتش).

الفيدرالي يثبت الفائدة وباول مستمر كعضو في المجلس

أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق 3.50% – 3.75%، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.

ولافتًا أن القرار شهد أعلى عدد من الاعتراضات منذ أكتوبر 1992؛ إذ فضّل أحد صناع السياسات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين عارض ثلاثة أعضاء إدراج توجه نحو التيسير النقدي في بيان اللجنة “في الوقت الحالي”.

ويأتي قرار الفيدرالي في وقت تؤثر فيه الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، نتيجة صراع الشرق الأوسط، على معدلات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة. كما أن استمرار احتمالات الضغوط التضخمية، إلى جانب سوق عمل يتسم ببيئة “توظيف منخفض وتسريح منخفض”، يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب القرار إن صناع السياسات في “وضع جيد للتحرك في أي من الاتجاهين”، سواء نحو خفض أو رفع أسعار الفائدة، وذلك بحسب تطور تأثير ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب مع إيران.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول سلبًا على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

كما أكد باول أنه سيستمر كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس. وجاء ذلك في اليوم نفسه الذي صوتت فيه لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي على إحالة ترشيح خلفه، كيفن وورش، إلى التصويت الكامل في مجلس الشيوخ، تمهيدًا لاعتماده رسميًا.

ترامب يخطط لحصار مطول لإيران ويرفض عرض طهران

في سياق الشرق الأوسط، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه مساعديه للاستعداد لحصار مطول على إيران، مفضلًا ممارسة ضغوط اقتصادية مستمرة بدلًا من التصعيد العسكري المباشر أو الانسحاب.

وجاء ذلك بعد رفض واشنطن لمقترح إيراني من ثلاث مراحل في وقت سابق من الأسبوع، كان يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل المفاوضات النووية، حيث اعتبر ترامب العرض غير كافٍ.

وقال ترامب لموقع “أكسيوس” يوم الأربعاء إنه يرى أن الحصار “أكثر فعالية إلى حد ما من القصف”، مؤكدًا أنه لن يرفعه لأنه لا يريد لإيران امتلاك سلاح نووي. كما أفاد “أكسيوس” بأن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خطة لشن “موجة قصيرة وقوية” من الضربات على إيران لكسر الجمود في المفاوضات، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وكان ترامب قد كتب في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي:

“لا تستطيع إيران ترتيب أمورها. لا يعرفون كيف يوقعون اتفاقًا غير نووي. عليهم أن يتصرفوا بذكاء قريبًا!”، مرفقًا بصورة له يحمل سلاحًا مع تعليق “لا مزيد من اللطف!”.

وارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وقال إيليا كالتشيف، محلل في شركة “نيكسو ديسباتش”: “مرونة بيتكوين في مواجهة الضغوط الاقتصادية الكلية هذا الأسبوع تُعد مؤشرًا أكثر أهمية من مستوى السعر نفسه. فعادة، مع ارتفاع النفط وزيادة التصفية وإشارات البنوك المركزية إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، يكون المتوقع أن تتراجع الأصول عالية المخاطر، لكن بيتكوين لم تفعل ذلك”.

وأضاف: “قد يكون أحد التفسيرات أن ضغوط البيع تراجعت بعد خروج المستثمرين الأضعف، رغم صعوبة التحقق من ذلك في الوقت الحقيقي، أو أن السوق ببساطة في حالة تماسك بانتظار محفز قوي لتحديد الاتجاه المقبل”.

سوق العملات المشفرة اليوم

وتبعت معظم العملات البديلة (Altcoins) بيتكوين إلى المنطقة السلبية يوم الأربعاء.

تراجعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.2% إلى 2,241.03 دولار

وانخفضت عملة الريبل، ثالث أكبر عملة مشفرة، بنسبة 1.3% إلى 1.3620 دولار