ووفقًا لمصادر محلية وأمنية، اقتحم مسلحون مجهولون ساحة كنيسة كانت تشهد قداسًا مفتوحًا مساء أمس، حيث أطلقوا النار بشكل مباشر على القس وأردوه قتيلًا، قبل أن يقتادوا مجموعة من المصلين، بينهم أطفال وكبار سن، إلى جهة مجهولة داخل الغابات المحيطة بالبلدة.
في المقابل، أكد مسؤول حكومي في الولاية وقوع الهجوم، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية انتشرت في المنطقة وبدأت عمليات تمشيط لتعقب المهاجمين والعمل على تحرير المختطفين، دون الكشف عن عددهم أو تفاصيل إضافية.
ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد العنف في «الحزام الأوسط» بنيجيريا، حيث تتشابك النزاعات بين الرعاة من عرقية الفولاني والمزارعين المحليين على الموارد والأراضي، وهي صراعات تفاقمت بفعل التغيرات المناخية وزحف التصحر، ما دفع نحو تحولات أمنية وسياسية أكثر تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيل واختطاف مصلين في هجوم على كنيسة بنيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.