النفط يسجل خسائر حادة وخام برنت يفقد أكثر من 13%

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، خلال هذه الفترة سيسمح بمرور حركة السفن عبر مضيق هرمز.

ويأتي هذا بعد أكثر من شهر على الهجمات المنسقة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وساعات فقط بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً إن "حضارة كاملة ستدمر الليلة" إذا لم تقم إيران بإعادة فتح المضيق.

وقال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي كان يتوسط في المفاوضات، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فورًا.

تصريحات الولايات المتحدة وإيران

قال ترامب إنه وافق على "تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين" شريطة أن توافق طهران على إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن النفط وصادرات أخرى من الخليج.

وفي منشور على منصته Truth Social، أوضح ترامب أنه وافق على وقف إطلاق النار المؤقت لأن "الأهداف العسكرية قد تم تحقيقها وتجاوزها بالفعل".

ويأتي هذا بعد تحذيرات سابقة له بأن الولايات المتحدة يمكنها القضاء على إيران "في ليلة واحدة"، وأن "حضارة كاملة ستدمر الليلة ولن تعود أبدًا"، وهي تهديدات استنكرها كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبابا ليو الرابع عشر.

وفي وقت لاحق يوم الأربعاء، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع إيران وستناقش "الإعفاءات الجمركية وتخفيف العقوبات". وأضاف في منشور آخر على Truth Social أن "أي دولة تزود إيران بأسلحة عسكرية ستخضع على الفور لضريبة جمركية بنسبة 50% على جميع السلع المباعة للولايات المتحدة، نافذة المفعول فورًا، ولن تكون هناك استثناءات أو إعفاءات".

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيت إن الجيش الأمريكي سيتأكد من التزام إيران بوقف إطلاق النار والمجيء إلى طاولة التفاوض. وأضاف أن القوات ستظل "في مواقعها، جاهزة، يقظة، ومستعدة لإعادة العمليات في أي لحظة".

من جانبها، وافقت إيران على السماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز لمدة أسبوعين، على أن يتم تنسيق المرور بواسطة الجيش الإيراني. كما أصدرت إيران خطة من 10 نقاط، تشمل من بين أمور أخرى: وقف كامل للحرب في إيران والعراق ولبنان واليمن؛ "الالتزام الكامل" برفع العقوبات عن إيران؛ الإفراج عن أموال إيران المجمدة لدى الولايات المتحدة؛ و"دفع كامل للتعويضات لتكاليف إعادة الإعمار". وأضافت الخطة أن "إيران تلتزم بالكامل بعدم السعي لامتلاك أي أسلحة نووية".

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان: "سيتم أيضًا تعزيز انتصار إيران على الأرض في المفاوضات السياسية".

وبحسب شريف، فإن وقف إطلاق النار سيشمل أيضًا لبنان، حيث تخوض إسرائيل مواجهات مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

موقف إسرائيل

دوت صفارات الإنذار في إسرائيل بعد إعلان ترامب مباشرة، وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية إنها اعترضت صواريخ أُطلقت من إيران. كما سُمع دوي انفجارات قوية في القدس مساء الثلاثاء.

بعد ساعات من تأكيد وقف إطلاق النار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إسرائيل تدعم قرار الرئيس ترامب بتعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين شريطة أن تفتح إيران المضائق على الفور وتتوقف عن جميع الهجمات على الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأخرى في المنطقة". وأضاف البيان أن "وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان"، حيث توجد قوات إسرائيلية برية. ولا يزال من غير الواضح مدى مشاركة نتنياهو في عملية اتخاذ القرار مع ترامب.

الخطوات المقبلة

دعت باكستان، التي تتوسط في المفاوضات، الوفود للاجتماع في إسلام أباد يوم الجمعة "للتفاوض بشكل أوسع على اتفاق نهائي لتسوية جميع النزاعات".

أقرّت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن هناك مناقشات مستمرة حول الاجتماعات الشخصية، لكنها أكدت أنه "لا شيء نهائي حتى يُعلَن عنه رسميًا من قبل الرئيس أو البيت الأبيض".

ومهما كان شكل المفاوضات، فمن المتوقع أن تكون صعبة للغاية. فقد استمرت بعض الضربات بعد وقف إطلاق النار، حيث أفادت الكويت صباح الأربعاء بأن هجمات إيرانية ألحقت أضرارًا بمحطات الطاقة ومحطات تحلية المياه بالإضافة إلى منشآت نفطية. وقال الجيش الكويتي في بيان على منصة X: "تصدت دفاعات الكويت الجوية لموجة مكثفة من الهجمات الإيرانية المعادية، حيث تم التعامل مع 28 طائرة مسيرة استهدفت دولة الكويت".

ويبدو أن الولايات المتحدة وإيران لديهما مواقف متناقضة حول ما يشمله وقف إطلاق النار. وتجدر الإشارة إلى أن كلا البلدين عقدا جولتين من المحادثات خلال العام الماضي، وأدت كلتا الجولتين إلى تصاعد التوتر العسكري وسط المفاوضات.

رحب قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وكندا والدنمارك وهولندا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار، ودعوا في بيان مشترك إلى "نهاية سريعة ودائمة" للحرب. وقالوا: "ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك في لبنان".