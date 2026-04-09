«بيئة الباحة» تنفذ ورشة حول تقنيات تربية ملكات النحل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، ورشة عمل متخصصة بعنوان «تقنية تربية ملكات النحل وإكثار طوائف نحل العسل»، وذلك في المنحل النموذجي للنحال نايف الغامدي، بمشاركة عدد من النحالين والمهتمين بالقطاع.

وهدفت الورشة إلى التعريف بأحدث الأساليب العلمية والعملية في تربية ملكات النحل، وطرق إكثار الطوائف؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة العسل، إضافة إلى تعزيز استدامة قطاع النحل في المنطقة.

وتضمنت الورشة شرحا نظريا وتطبيقات ميدانية حول تقنيات اختيار الملكات الجيدة، وأساليب التربية الحديثة، وآليات العناية بالطوائف، إلى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينفذها الفرع لدعم النحالين وتطوير مهاراتهم، مؤكدا حرص الوزارة على نقل المعرفة الحديثة وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن قطاع النحل يعد من القطاعات الواعدة في منطقة الباحة، لما تتميز به من بيئة طبيعية مناسبة، مؤكدا أهمية تمكين النحالين ورفع كفاءتهم الإنتاجية بما يحقق مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة. وفي ختام الورشة، عبّر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لفرع الوزارة على تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في تطوير القطاع وتعزيز فرص الاستثمار فيه.