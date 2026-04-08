أرباح إكسترا السعودية ترتفع إلى 94.74 مليون ريال بالربع الأول 2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى أعلى مستوياتها منذ نحو شهر يوم الأربعاء بعد أن وافقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط الخام مع توقعات باستئناف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

جاء الإعلان قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز إن الممر قد يُفتح يوم الخميس أو الجمعة قبل محادثات السلام إذا اتفقت الدول على إطار عمل لوقف إطلاق النار.

شهدت الأسواق العالمية، التي كانت تعاني من إشارات متضاربة لأسابيع، موجة ارتفاع، مع صعود بورصات الأسهم في آسيا وأوروبا، بينما تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل.

قال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن: "سواء كانت هذه التحركات المبكرة ذات المخاطرة الإيجابية مستدامة أم لا، فهذا أمر آخر… إذا بدأت الشحنات بالتحرك عبر مضيق هرمز مرة أخرى، وكان هناك دليل قوي على إمكانية العودة إلى الوضع الطبيعي قبل الحرب، فإن ذلك سيشجع المستثمرين."

وأضاف: "لكن بالنظر لتعقيد القضايا المحيطة، من غير المرجح أن يكون وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين كافيًا لإقناع المستثمرين بأنه من الآمن العودة إلى السوق."

في الساعة 10:06 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة:

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1,308.99 نقطة، أو 2.81%، إلى 47,893.45 نقطة.

صعد مؤشر S&P 500 155.91 نقطة، أو 2.36%، إلى 6,772.76 نقطة.

ارتفع مؤشر ناسداك المركب 617.51 نقطة، أو 2.81%، إلى 22,635.36 نقطة.



قفز مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة 3% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر، بينما تراجع مؤشر تقلبات CBOE 4.74 نقاط إلى 20.99، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 27 فبراير.

كان قطاع الطاقة في S&P 500 هو الوحيد في المنطقة الحمراء، متراجعًا بنحو 5%:

خسرت إكسون موبيل 6.3%

انخفضت شيفرون 5.5%

تراجعت أوكسيدنتال بتروليوم 7.7%



قفزت أسهم شركات السفر، حيث ارتفعت الخطوط الجوية ساوثويست 10.8% والخطوط الجوية المتحدة 12.8%، مما دعم أسهم القطاع الصناعي في S&P 500 بارتفاع 3.8%، وكان الأعلى بين القطاعات الرابحة.

وأضافت شركات الرحلات البحرية كارنيفال ونرويجان كروز لاين 14.2% و12% على التوالي.

ارتفع مؤشر التكنولوجيا في S&P 500 2.8%، مدعومًا بأسهم شركات الشرائح الإلكترونية. وبلغ مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مستوى قياسيًا لفترة وجيزة، حيث ارتفع في النهاية 5.3%.

ساهمت مكاسب شركات جولدمان ساكس وأمريكان إكسبريس في دعم مؤشر داوجونز.

هذا الأسبوع، سيتم التركيز على بيانات التضخم المحلية لمعرفة ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة أثناء الحرب قد زادت من ضغوط الأسعار. كما سيتم تحليل تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماع مارس.

تُظهر رهانات السوق احتمال 33.9% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقًا لأداة Fedwatch من CME، مقارنة بـ 13.6% في اليوم السابق. وكان المتداولون يتوقعون خفضين قبل اندلاع الحرب.

من بين الأسهم الأخرى البارزة:

ارتفعت ليفي شتراوس 12.8% بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها وأرباحها السنوية.

ارتفعت دلتا إيرلاينز 8.6%، رغم توقع أرباح أقل من المتوقع للربع الثاني، ولم تحدّث توقعاتها السنوية بسبب عدم اليقين بشأن أسعار الوقود المرتبطة بالحرب الإيرانية.



وتفوقت الأسهم الصاعدة على المتراجعة بنسبة 6.74 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 5.53 إلى 1 في ناسداك.

وسجل S&P 500 18 ارتفاعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا ولم يسجل أي انخفاضات، بينما سجل ناسداك المركب 108 ارتفاعات جديدة و17 انخفاضًا جديدًا.