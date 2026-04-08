سعر الإيثيريوم يتراجع قليلاً لكن لا يزال فوق حاجز 2000 دولار

ظل سعر الإيثيريوم مستقرًا فوق مستوى 2,050 دولار وبدأ في تحرك صعودي ملحوظ، مشابه لتحركات البيتكوين. ارتفع السعر ليخترق مستويات المقاومة عند 2,080 و2,120 دولار. وقد دفع المشترون السعر فوق 2,150 دولار، مسجلاً أعلى مستوى عند 2,174 دولار قبل أن يبدأ في تصحيح هبوطي. لوحظت حركة دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للتحرك الصعودي من أدنى نقطة عند 2,021 دولار إلى أعلى مستوى عند 2,174 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، تم كسر قناة صاعدة كان الدعم عند 2,140 دولار على الرسم البياني للساعة الواحدة لزوج ETH/USD. ويجري تداول الإيثيريوم الآن فوق مستوى 2,080 دولار والمتوسط المتحرك البسيط للساعة 100. إذا ظل المشترون نشطين فوق 2,080 دولار، فقد يحاول السعر تحقيق زيادة أخرى.

المقاومة الفورية تقع بالقرب من مستوى 2,120 دولار، بينما المقاومة الرئيسية الأولى عند 2,140 دولار. المستوى الصعودي التالي المهم عند 2,175 دولار. أي اختراق واضح فوق 2,175 دولار قد يدفع السعر نحو مستوى المقاومة عند 2,220 دولار، واختراق صعودي فوق هذه المنطقة قد يفتح المجال لمزيد من المكاسب خلال الأيام القادمة، مع احتمال وصول الإيثيريوم إلى منطقة المقاومة عند 2,350 دولار أو حتى 2,380 دولار على المدى القريب.

هل يمكن أن يستمر الانخفاض؟

إذا فشل الإيثيريوم في تجاوز المقاومة عند 2,140 دولار، فقد يبدأ في تراجع جديد. يقع الدعم الأول على الجانب السفلي عند 2,080 دولار أو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للتحرك الصعودي من 2,021 دولار إلى 2,174 دولار. أما الدعم الرئيسي الأول فيقع عند منطقة 2,065 دولار. أي انخفاض واضح دون هذا الدعم قد يدفع السعر نحو مستوى 2,020 دولار، وأي خسائر إضافية قد تصل بالسعر إلى منطقة 1,980 دولار، بينما الدعم الرئيسي قد يكون عند 1,965 دولار.

المؤشرات الفنية