بالصورة.. القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن ترد على أنباء الإعتداء الوحشي الذي تعرضت له من ناشط بالدعم السريع داخل أحد البارات في يوغندا

ردت الناشطة والقيادية بقوى الحرية والتغيير, الأستاذة حنان حسن, على أنباء الاعتداء عليها من قبل ناشط بالدعم السريع, داخل أحد البارات في يوغندا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخرت حنان حسن, في تدوينة لها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

القيادية بالحرية والتغيير, نشرت صورة من الخبر الذي تم نشره على “منصة شاهد عيان”, وكتبت عليه: (شاهد عيان اديييييل.. أنا في اديس أبابا لكن).

