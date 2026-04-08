إيران ترد على ترامب: سنحرم واشنطن وحلفاءها من النفط والغاز لسنوات

القاهرة - كتب محمد نسيم - هدّد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، 07 أبريل 2026، الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها في المنطقة بعمل من شأنه أن يحرمهم من النفط والغاز لسنوات، في حال تم استهداف البنى التحتية في طهران.

وأضاف الحرس الثوري في بيان، أنه "إذا تجاوز جيش الإرهاب الأميركي الخطوط الحمراء، فإن ردّنا سيتجاوز حدود المنطقة"، وذلك في رد مباشر على تهديدات الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب.

وتابع: "لم نكن ولن نكون البادئين في شنّ هجمات على الأهداف المدنية، لكننا لن نتردد في الردّ على العدوان الدنيء ضد المنشآت المدنية".

ومن جانبها، نقلت مصادر إيرانية رفيعة لـ "رويترز": "إذا هاجمت الولايات المتحدة محطات الكهرباء في إيران، فإن المنطقة بأكملها وضمنها السعودية ستغرق في ظلام دامس".

وصعّد الرئيس الأميركي، مساء أمس الثلاثاء، لهجته بشكل غير مسبوق تجاه إيران، متوعّدًا بتدمير بنيتها التحتية المدنية خلال ساعات، ومؤكدًا أن بلاده تمتلك القدرة على تنفيذ ذلك فورًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مذكرا في المهلة التي منحها لطهران والتي تنتهي مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، قال ترامب: "لدينا خطة؛ قد تلحظ تدمير كل جسور إيران بحلول منتصف ليل غد، وجعل كل محطات الكهرباء في إيران خارج الخدمة"، مضيفًا: "كل ذلك سيتم خلال أربع ساعات إذا شئنا القيام به". كما حذّر من أن "البلاد بكاملها قد يتم تدميرها في ليلة واحدة، هذه الليلة قد تكون غدًا (الثلاثاء)".

المصدر : عرب 48