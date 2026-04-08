شكرا لقرائتكم خبر الصحافة والثقافة السعودية في الأزمات.. جلسة حوارية في جمعية الثقافة والفنون بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين اليوم جلسة حوارية حول صوت الصحافة والثقافة السعودية في الأزمات؛ وذلك ضمن برامجها الثقافية الهادفة إلى تعزيز دور الإعلام والثقافة في مواجهة التحديات.

وتناولت الجلسة التي أدارها الدكتور صالح الشادي، وتحدث فيها الدكتور صالح بن سبعان؛ دور الصحافة في إدارة الأزمات، وأهمية الخطاب الإعلامي المسؤول في تعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب استعراض تجارب وطنية في توظيف الثقافة كأداة فاعلة لدعم التماسك المجتمعي خلال الأزمات.

وتطرقت الجلسة تحت عنوان «الفكرة موقف والكلمة مسؤولية والوعي فعل يصاغ» إلى دور التحول الرقمي في تغيير أدوات العمل الصحفي، وضرورة مواكبة الإعلاميين للتقنيات الحديثة، بما يضمن سرعة الوصول إلى المعلومة ودقتها، مع الحفاظ على القيم المهنية والأخلاقية.

وأوضح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة محمد بن إبراهيم آل صبيح أن تنظيم هذه الجلسة يأتي انطلاقا من حرص الجمعية على مواكبة القضايا الراهنة، وتعزيز حضور المثقف والإعلامي في المشهد الوطني، مشيرا إلى أن الثقافة والإعلام يشكلان ركيزتين أساسيتين في بناء الوعي والتصدي للتحديات.

بدوره بين مدير فرع هيئة الصحفيين بجدة محمد بن منصور الساعد، أن الشراكة مع الهيئة من خلال تقديم مثل هذه الفعاليات تفتح مساحات للحوار البناء، وتبادل الخبرات بين المختصين، بما يسهم في تطوير الأداء الإعلامي والثقافي في المملكة، منوها بأهمية التكامل بين المؤسسات الإعلامية والثقافية، والعمل على بناء خطاب إعلامي واع يستند إلى المهنية والمسؤولية، ويسهم في مواجهة الشائعات وتعزيز الثقة بالمصادر الرسمية.

وأشار إلى ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات الحوارية التي تجمع المختصين، وتسهم في تبادل الرؤى والتجارب، بما يدعم تطوير قطاعي الإعلام والثقافة في المملكة ويعزز من قدرتهما على التعامل مع مختلف الأزمات بكفاءة.