أسرع طريقة لوقف نزيف الرحم بسهولة.. علاج فعال وبدون مضاعفات

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسرع طريقة لوقف نزيف الرحم، تريد أن تعرفها الكثير من السيدات، إذ أنه من المشكلات التي تزيد قلقهن بشدة، خاصةً لما يترتب عليه من آثار جانبية، ولا تعرف كيفية علاج هذا، لذلك نقدم لكم من خلال «الوطن»، علاج نزيف الرحم المستمر بطريقة سريعة، ومخاطر عدم علاجه، حتى تتفادى آلامه بسهولة حتى لا يسبب أضرارا للجسم.

علاج لوقف نزيف الرحم

أوضحت ماجدة راشد، استشاري أمراض النساء والتوليد والفحص بالموجات فوق الصوتية، لـ«الوطن»، أن نزيف الرحم ينتج عن عدم انتظام واضطرابات الدورة الشهرية: «العلاج يعتمد على الحالة الصحية، وكيفية تأثير نمط الحياة عليها، وتختلف العلاجات باختلاف الأسباب المؤدية إلى النزيف»، وهو ما يؤول لمعرفة أسرع طريقة لوقف نزيف الرحم.

أسباب نزيف الرحم

لمعرفة أسرع طريقة لوقف نزيف الرحم، يجب الوقوف على أسباب نزيف الرحم، وتتمثل في التالي:

- النزف الرحمي بسبب وجود خلل الإباضة.

- تغير الضبط الهرموني للحيض.

- تمزق بطانة الرحم بشكل غير منتظم.

- عند اقتراب فترات الدورة الشهرية من نهايتها.

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أسرع طريقة لوقف نزيف الرحم

بحسب هيئة الدواء المصرية، يوجد عقار «Oxyprogest Vial»، لعلاج نزيف الرحم، على أنه يجب الامتثال للعبوات السليمة غير المقلدة، إذ أن هناك عبوات غير أصلية، ويمكن التفرقة بين العبوات المقلدة والمغشوشة في السوق، من خلال: «المنتج الأصلي بياناته مكتوبة بخط غير سميك، اسم المصنع والعنوان به على سطرين متتاليين، مدون أنه مسجل في هيئة الدواء، بالإضافة إلى أنه مكتوب تصنيع شركة أكديما على سطر»، وأكدت «راشد»، أنه يستخدم أسرع طريقة لوقف نزيف الرحم، وعلاج حالات مثل فترات الحيض غير المنتظمة.

طرق أخرى لوقف نزيف الرحم

وأكدت أنه عند عدم معرفة التصرف، يجب التوجه إلى الطبيب، وفي هذه الحالة يتم أسرع طريقة لوقف نزيف الرحم، عن طريق التالي:

- إجراء اختبارات الدم لمعرفة فقر الدم واضطرابات الغدة الدرقية.

- سحب الطبيب عينة من النسيج من داخل الرحم، للوقوف على أسباب النزيف.

- تصوير بطانة الرحم بالموجات فوق الصوتية.

أسرع طريقة لوقف نزيف الرحم بالأعشاب

أوضح عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن أحد أسرع طريقة لوقف نزيف الرحم، هي شراب القرفة بشكلٍ متوازن أثناء فترة الدورة الشهرية، فضلًا عن الزنجبيل وأوراق التوت.

بحسب «هيلث لاين»، المختص في الشئون الصحية، فإنه يوجد العديد من الأشياء التي تساعد على وقف نزيف الرحم تتمثل في التالي:

- الكمادات الباردة حتى يخف نزيف وألم الرحم.

- على منطقة أسفل البطن، وضع كيس بارد.

- لتخفيف الألم المصاحب للنزيف من الممكن شراب النشا، كأحد أسرع طريقة لوقف نزيف الرحم.

- حبوب منع الحمل، لكن لا يجب أخذها دون استشارة طبية، لأن أنواع حبوب منع الحمل مختلفة، كما أنه يجب أن يتم تجنب الآثار الجانبية الضارة لها.

الأكثر عرضة للإصابة بنزيف في الرحم؟

توجد فئات أكثر عرضة للإصابة بنزيف الرحم، والتي تتمثل في التالي:

- النساء اللاتي لديهن اضطرابات هرمونية.

- النساء اللاتي لهن اختلالات هرمونية في التبويض.

- اللاتي يعانين من مرض الغدة الدرقية.

- من لديهن تكيسات داخل الرحم.

- التي تعاني من السمنة المفرطة.

- وجود التهابات في عنق الرحم أو بطانة الرحم.

- النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل، دون استشارة الطبيب.

مضاعفات عدم علاج نزيف الرحم

يؤدي نزيف الرحم المستمر إلى مضاعفات خطيرة في حالة عدم علاجه، وأضافت «راشد»، أنها تتمثل في: «فقر الدم الشديد، فقدان الدم بشكل مستمر، ازدياد خطر حدوث سرطان بطانة الرحم»، كما أنه من الممكن استئصال للرحم، لذلك يجب اتباع أسرع طريقة لوقف نزيف الرحم.